Лицо Филиппа Киркорова без макияжа вызвало бурное обсуждение в Сети.

Фотография, которую опубликовала Кристина Орбакайте в своем блоге несколько часов назад, вызвала бурю комплиментов. Вот только обращены они были не только к певице, но и к Филиппу Киркорову. «Сегодня был очень уютный домашний вечер, спасибо гостеприимному хозяину дома Филиппу Киркорову и его большой семье», — написала под фото Кристина.

«Какая прекрасная Кристиночка!!! И какой большой Киркоров», «Филя спортик», «Филип повеселел, порозовел», «Как же мне нравится Филипп. После рождения детей, стал другим человеком. Ну, это мой взгляд..», «Филипп с Кристиной, а как будто с Аллой, так Кристина стала похожа на маму)), молодцы приятная команда, и детишки чудесные», — отметили подписчики. Обсуждают они и причину перемен: «Киркоров без макияжа! На мужчину похож», «Без косметики Киркоров и Вы очень даже хорошенькие....», «Филлип в обычной одежде очень даже круто выглядит и совсем не как ряженный. Молодца так держать Филлип».

А вы заметили разницу?

Не обошли стороной и стол артистов: «Видно вкусняшки», «Пирожки или самсу кушаем?», «Ни че се диета!», «Никак оливье там стоит??? Развейте сомнения», «Осетинские пироги», «Салатики едите! А я вот сижу и галетами давлюсь, скоро лето», «Блин я теперь хочю креветки», «А что делает кола на столе???», «Надеюсь дети не пили колу», — обсуждают они.

Кстати, на днях Максим Галкин показал, что хранится в холодильнике Аллы Пугачевой.

Фото: instagram