Новая трагедия на съемках: оператора нашли мертвым на съемочной площадке нового «Индианы Джонс»

На съемках нового фильма об Индиане Джонсе скончался оператор – Ника Купака нашли мертвым в номере отеле в Марокко, где шла работа над проектом. Об этом сообщает The Sun.

Причины смерти мужчины не уточняются, однако предварительно она произошла по «естественным причинам». На данный момент официально кинокомпания пока не подтвердила произошедшее.