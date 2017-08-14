Виктория Боня удивила всех новой фигурой

Десятки раз популярная ведущая Виктория Боня говорила в интервью и писала в блоге: все, что люди видят на ее фотографиях, дано ей от природы. Она даже показывала фото без обработки , чтобы фанаты, наконец, перестали обсуждать происхождение ее скул, губ, зубов и прочих частей тела. Но, увы, это не помогло: поклонники и СМИ вновь обсуждают мигрирующие ягодицы звезды.

На чуть более старых фотографиях таких форм фанаты не обнаружили, что пробудило у них подозрения: операция? Фотошоп? Однако в блоге звезды можно найти снимки, на которых попа Виктории Бони выглядит весьма убедительно.

Возможно, дело все-таки в удачном выборе поз и одежды вкупе с регулярными занятиями в зале?