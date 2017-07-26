Алексей Панин представил публике «новую маму» своей дочки

Некоторое время назад известный актер Алексей Панин стал появлятся на публике с новой девушкой. Юная красотка отдыхала с ним и его дочерью в Крыму. Сегодня Алексей опубликовал фотографию, на которой все трое выглядят настоящей семьей.

Новую подругу Панина зовут Ольга, ей 23 года. Их встреча состоялась в Останкино — она работает гримером. Возлюбленная актера уже успела подружиться с его дочкой, но видятся они не слишком часто. Большую часть времени девочка проводит у бабушки во Владимире, где она ходит в школу.

Также мужчина сообщил, что суд вынес решение по определению места жительства его малышки. «Суды окончены! Владимирский областной суд оставил без изменений предыдущее решение. Нюся, по закону, остается жить со мной! Спасибо моему дорогому адвокату Сергеевой Наталье Михайловне. Надеюсь что она, вместе с Юлиным адвокатом Назаром Назаровым, сможет сделать все, что бы Мать начала нормально общаться с дочкой» — написал актер.