10 фактов об Алексее Панине и матери его дочери, которые проверил детектор лжи
Сегодня состоялась премьера нового шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле». Первыми его гостями стали актер Алексей Панин и мать его дочери, Юлия Юдинцева, которые борются за право опеки над Нюсей. Актеру, по его словам, пришлось забрать малышку в 8-месячном возрасте после того, как мать привязала девочку и бросила ее, уйдя развлекаться. Позже он узнал, что до знакомства Юлия лежала в психиатрической больнице. «То, что она больна, это не оскорбление, а констатация медицинского факта», — подчеркнул мужчина.
Встреча получилась более чем эмоциональной, и главные заявления эксперты проверили на детекторе лжи. Мы выбрали самые интересные:
- Алексей признался, что дочь видела его голым, но он не разгуливает перед ней в таком виде, хотя может раздеться, зная, что она видит
- Детектор подтвердил, что мама оставляла дочь дома, отправляясь на приятные ей встречи
- Вопреки обвинениям бывшей возлюбленной, Алексей не занимался сексом на глазах у дочери. Лишь однажды, находясь в гостях, он целовал очередную женщину, лежа с ней в постели, и Нюся видела это. Хозяева положили ее спать в той же комнате, и парочка была уверена, что дочь актера спит. Алексей поклялся, что это был единственный случай, и ему стыдно за это перед девочкой
- Юлия била свою «свекровь», но и Алексей поднимал руку на «тещу»
- В течение последних двенадцати месяцев у Алексея были случаи употребления наркотиков
- Юлия не принимала наркотики за последние сутки, но пара случаев были. Женщина утверждает, что это случилось двадцать лет назад, в США
- Фотографии с обнаженными подружками папы девочка видела, но сама на прогулке не присутствовала, а каталась на похожей яхте в другой день
- Алексей действительно хочет, чтобы мама и дочь общались. Но поддерживает скептическое отношение девочки к ней
- В студии Юлия не смогла вспомнить вес и рост ребенка при рождении
В финале Дмитрий Шепелев пригласил в студию саму Нюсю, позаботившись, чтобы она не услышала ничего из происходящего в ней ранее. «Я не против с тобой общаться, но ты меня не слышишь», — сказала она маме.
Девочка призналась, что сама приняла решение и хочет жить с папой. «Из меня делают монстра. Да, я не самый образцовый пример, но мой ребенок со мной счастлив», — подтвердил Алексей.
Фото: instagram.com