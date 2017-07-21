39-летний актер Алексей Панин и мать его дочки Юлия Юдинцева стали героями шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле»

Сегодня состоялась премьера нового шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле». Первыми его гостями стали актер Алексей Панин и мать его дочери, Юлия Юдинцева, которые борются за право опеки над Нюсей. Актеру, по его словам, пришлось забрать малышку в 8-месячном возрасте после того, как мать привязала девочку и бросила ее, уйдя развлекаться. Позже он узнал, что до знакомства Юлия лежала в психиатрической больнице. «То, что она больна, это не оскорбление, а констатация медицинского факта», — подчеркнул мужчина.

Встреча получилась более чем эмоциональной, и главные заявления эксперты проверили на детекторе лжи. Мы выбрали самые интересные:

Алексей признался, что дочь видела его голым, но он не разгуливает перед ней в таком виде, хотя может раздеться, зная, что она видит

Детектор подтвердил, что мама оставляла дочь дома, отправляясь на приятные ей встречи

Вопреки обвинениям бывшей возлюбленной, Алексей не занимался сексом на глазах у дочери. Лишь однажды, находясь в гостях, он целовал очередную женщину, лежа с ней в постели, и Нюся видела это. Хозяева положили ее спать в той же комнате, и парочка была уверена, что дочь актера спит. Алексей поклялся, что это был единственный случай, и ему стыдно за это перед девочкой

Юлия била свою «свекровь», но и Алексей поднимал руку на «тещу»

В течение последних двенадцати месяцев у Алексея были случаи употребления наркотиков

Юлия не принимала наркотики за последние сутки, но пара случаев были. Женщина утверждает, что это случилось двадцать лет назад, в США

Фотографии с обнаженными подружками папы девочка видела, но сама на прогулке не присутствовала, а каталась на похожей яхте в другой день

Алексей действительно хочет, чтобы мама и дочь общались. Но поддерживает скептическое отношение девочки к ней

В студии Юлия не смогла вспомнить вес и рост ребенка при рождении

В финале Дмитрий Шепелев пригласил в студию саму Нюсю, позаботившись, чтобы она не услышала ничего из происходящего в ней ранее. «Я не против с тобой общаться, но ты меня не слышишь», — сказала она маме.