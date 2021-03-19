Умер актер из «Приключений Электроника» Александр Казимиров

Стало известно о смерти актера Александра Казимирова, который известен своими ролями в картинах «Приключения Электроника» и «Ликвидация». Несколько дней назад артист скончался в Одессе. О его смерти сообщил коллега Казимирова Юрий Ющенко в своем Facebook.

«Позавчера, 13 марта ушел из жизни Александр Казимиров. В прошлом актер Одесского русского драматического театра, актер кино, супруг Натальи Дубровской.

Светлая память...», – написал Ющенко.

Причины смерти артиста не уточняются.

За свою карьеру артист снялся в более чем 30 фильмах и сериалах, включая «Приключения Электроника», "Ликвидация", "По следам капитана Гранта", а также играл в Одесском русском драматическом театре имени Иванова.