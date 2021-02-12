Нино Нинидзе призналась, что была жертвой буллинга в школе
Фото: Instagram
29-летняя Нино Нинидзе решила пообщаться с поклонниками в формате вопрос-ответ в Stories своего Instagram-блога. Девушка поговорила о материнстве, женственности и отношениях.
Возлюбленная Максима Виторгана не обошла стороной и вопрос о зависти и клевете, вспомнив трудный период своей жизни. Нино призналась, что в школьные года она была объектом травли со стороны сверстников.
«В школе я подвергалась буллингу. В какой-то момент мне казалось, что все, я не справлюсь», — вспоминает Нинидзе.
Фото: Кадр из Stories аккаунта Нинидзе
Нинидзе только с возрастом научилась справляться с буллингом. Как считает звезда, обидчики поступают так из-за собственной слабости и страха перед неординарными личностями.
«Повзрослев, поняла, что люди так поступают, говорят, лишь от своей слабости. Это их способ защититься от «чужеродного». Это единственный для них способ задеть», — объясняет актриса.
Напомним, что сейчас 29-летняя дочь советской артистки Ии Нинидзе счастлива в отношениях с 48-летним актером Максимом Виторганом. Несмотря на то, что пара регулярно выходит вместе в свет и проводит отпуск в компании друг друга, актеры не спешат оформлять отношения и, говорят, даже продолжают жить отдельно друг от друга.
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Фото: Instagram / @ninosha13
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