Нино Нинидзе призналась, что была жертвой буллинга в школе

29-летняя Нино Нинидзе решила пообщаться с поклонниками в формате вопрос-ответ в Stories своего Instagram-блога. Девушка поговорила о материнстве, женственности и отношениях.

Возлюбленная Максима Виторгана не обошла стороной и вопрос о зависти и клевете, вспомнив трудный период своей жизни. Нино призналась, что в школьные года она была объектом травли со стороны сверстников.

«В школе я подвергалась буллингу. В какой-то момент мне казалось, что все, я не справлюсь», — вспоминает Нинидзе.