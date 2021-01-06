Звезда «Беспринципных» Виторган со старшими детьми и Нинидзе путешествует по России

Пока одни звезды отдыхают на Бали, а другие — на Мальдивах, бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган отправился в путешествие по России. 48-летний актер посетил Суздаль и поделился снимками из этого города. А компанию ему составили дети от первого брака — дочь Полина и сын Даниил, а также новая возлюбленная актриса Нино Нинидзе. К слову, именно Полина Виторган рассекретила пребывание с ними невесты отца, так как сам Максим Виторган делиться общими снимками не стал.