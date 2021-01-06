Звезда «Беспринципных» Виторган со старшими детьми и Нинидзе путешествует по России
Фото: Instagram
Пока одни звезды отдыхают на Бали, а другие — на Мальдивах, бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган отправился в путешествие по России. 48-летний актер посетил Суздаль и поделился снимками из этого города. А компанию ему составили дети от первого брака — дочь Полина и сын Даниил, а также новая возлюбленная актриса Нино Нинидзе. К слову, именно Полина Виторган рассекретила пребывание с ними невесты отца, так как сам Максим Виторган делиться общими снимками не стал.
Фото: @polinavitorgan/Instagram
А вот Полина Виторган поделилась общими с Нино Нинидзе кадрами.
Фото: @polinavitorgan/Instagram
Максим Виторган развелся с Ксенией Собчак в 2019 году. У телеведущей и актера есть общий сын Платон, который после расставания родителей остался жить с матерью.
Позднее стало известно о романе Максима Виторгана с грузинской актрисой Нино Нинидзе. Несмотря на то, что пара регулярно выходит вместе в свет и проводит отпуск в компании друг друга, актеры не спешат оформлять отношения и, говорят, даже продолжают жить отдельно друг от друга.
_Фото и видео: @mvitorgan, @ninosha13/Instagram
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