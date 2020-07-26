Николай Валуев показал редкое фото сына-выпускника: «Первый пошел во взрослую жизнь»
Фото: Instagram/@nickvaluev
46-летний Николай Валуев — многодетный отец. Вместе с супругой Галиной, которая, к слову, 26 июля отмечает свой день рождения, бывший боксер воспитывает троих детей — 18-летнего Григория, 13-летнюю Ирину и 7-летнего Сергея. Будучи активным пользователем социальных сетей, Валуев в основном делится подробностями своей работы и любимым хобби, а семейные снимки появляются на страницах его блога намного реже. Тем не менее, несколько часов назад Николай показал фотографии старшего сына – выпускника школы.
«Ну. Первый пошёл во взрослую жизнь. Удачи, сын! Всё, что мы хотим тебе пожелать, так это счастливого пути!» — подписал кадры боксер.
Фото: Instagram/@nickvaluev
«Поздравляю, Григорий!!! Удачи вам, пусть исполнятся все ваши мечты», «Спасибо! Удачи и успехов в дальнейшей жизни Григорию!», «Пусть у Гриши будет в жизни много удачи и успехов!!!», «Поздравляю! Успехов!», «Пусть с этим прекрасным, красивым парнем, счастье, успех и удача, идут всегда рядом!!! Мои поздравления, всей прекрасной семье!», — поздравляют семью подписчики.
Напомним, в минувшую пятницу в столичном Парке Горького с соблюдением повышенных мер безопасности прошел «Московский выпускной – 2020», в котором приняли участие более 18 тысяч выпускников.
Фото: Instagram/@nickvaluev
Видео: Instagram/@nickvaluev
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