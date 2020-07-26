Николай Валуев показал редкое фото сына-выпускника: «Первый пошел во взрослую жизнь»

«Поздравляю, Григорий!!! Удачи вам, пусть исполнятся все ваши мечты», «Спасибо! Удачи и успехов в дальнейшей жизни Григорию!», «Пусть у Гриши будет в жизни много удачи и успехов!!!», «Поздравляю! Успехов!», «Пусть с этим прекрасным, красивым парнем, счастье, успех и удача, идут всегда рядом!!! Мои поздравления, всей прекрасной семье!», — поздравляют семью подписчики.

Напомним, в минувшую пятницу в столичном Парке Горького с соблюдением повышенных мер безопасности прошел «Московский выпускной – 2020», в котором приняли участие более 18 тысяч выпускников.