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Николай Караченцов впервые вышел в свет и дал интервью после оскорбительного шоу с обсуждением «его женщин»

Серый слайд, который
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СМИ обсуждают появления Николая Караченцова на публике.

В эти выходные на ТВ вышел ряд шоу, посвященных Николаю Караченцову. Артист впервые после долгого перерыва появился на публике, а незадолго до этого — дал интервью Дмитрию Шепелеву для шоу «Ты не поверишь». Мужчина долго восстанавливался после аварий и боролся с онкологическим заболеванием. Наконец поклонники увидели его в студии программы «Пусть говорят».

В эфире обсуждались детали второй аварии, в которую попала семья Николая Караченцова. Его супруга Людмила Поргина, которую обвиняют в неаккуратном вождении, намерена обратиться в Верховный суд, чтобы доказать правду. Сам артист дал в студии короткое интервью, а его супруга рассказала о его самочувствии.

Незадолго до этого прогремел скандал. Он разразился из-за того, что не слишком известная ранее балерина Елена Дмитриева рассказала о своем романе с Николаем Караченцовым и призналась, что была его любовницей более 20 лет — с тех пор, как ей исполнилось 18, и вплоть до ужасной аварии. «Что он говорил жене, как объяснял свои отлучки, не спрашивала. Ну кто в восемнадцать лет думает о таких вещах? Я знала, что он женат (кстати, носил обручальное кольцо не снимая), знала, что их сыну в то время было пять лет. Но это ко мне не имело никакого отношения...», — рассказывала она.

Людмила Поргина, супруга артиста, сообщила что узнала о Елене лишь в этом году, 7 марта 2018 года, после публикации статьи. «А потом — передача. Мы хохотали сначала, особенно когда простыню вытащили. А потом он затих. А потом он ушел гулять. А потом ему стало плохо. Это некрасиво, это мерзостно это печатать, когда мы каждый день боремся за жизнь», — возмутилась она. В неверность мужа Людмила не верит

Артисту все еще трудно говорить. Он отвечает короткими словами и обрывочными фразами. Так, мужчина признался, что ему неприятны рассказы дам о его любовных похождениях — реальных и нет. Его они не злят, не обижают. Он считает, что женщины ведут себя глупо, пытаясь обратить на себя внимание таким образом. Если бы у него был выбор между тихой старостью и возвращением в театральную среду, он хотел бы вернуться к работе и публичности. «Нравится», — пояснил он. На вопрос о том, знает ли Николай Елену, мужчина отрицательно покачал головой.

Желаем здоровья любимому артисту.

Фото: кадры из передач

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