Николай Караченцов впервые вышел в свет и дал интервью после оскорбительного шоу с обсуждением «его женщин»

Незадолго до этого прогремел скандал. Он разразился из-за того, что не слишком известная ранее балерина Елена Дмитриева рассказала о своем романе с Николаем Караченцовым и призналась, что была его любовницей более 20 лет — с тех пор, как ей исполнилось 18, и вплоть до ужасной аварии. «Что он говорил жене, как объяснял свои отлучки, не спрашивала. Ну кто в восемнадцать лет думает о таких вещах? Я знала, что он женат (кстати, носил обручальное кольцо не снимая), знала, что их сыну в то время было пять лет. Но это ко мне не имело никакого отношения...», — рассказывала она.

Людмила Поргина, супруга артиста, сообщила что узнала о Елене лишь в этом году, 7 марта 2018 года, после публикации статьи. «А потом — передача. Мы хохотали сначала, особенно когда простыню вытащили. А потом он затих. А потом он ушел гулять. А потом ему стало плохо. Это некрасиво, это мерзостно это печатать, когда мы каждый день боремся за жизнь», — возмутилась она. В неверность мужа Людмила не верит

Артисту все еще трудно говорить. Он отвечает короткими словами и обрывочными фразами. Так, мужчина признался, что ему неприятны рассказы дам о его любовных похождениях — реальных и нет. Его они не злят, не обижают. Он считает, что женщины ведут себя глупо, пытаясь обратить на себя внимание таким образом. Если бы у него был выбор между тихой старостью и возвращением в театральную среду, он хотел бы вернуться к работе и публичности. «Нравится», — пояснил он. На вопрос о том, знает ли Николай Елену, мужчина отрицательно покачал головой.

Желаем здоровья любимому артисту.

Фото: кадры из передач