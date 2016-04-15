Николь Шерзингер все также сексуальна и горяча, как и во времена ее участия в группе Pussycat Dolls. В свои 38 лет она может позволить себе выходить в свет в весьма откровенных нарядах, которые во всей красе демонстрируют ее пышную грудь и подтянутую фигуру. Так она и сделала на премьере мюзикла «Грязные танцы» в Лос-Анджелесе, где Николь досталась одна из ролей. Звезда появилась в необычном платье, которое приковало к себе всеобщее внимание.

Очень глубокое декольте Шерзингер, которое подчеркивало ее упругую грудь без бюстгальтера и горизонтальный разрез на платье ниже бедер, из-под которого виднелось белое белье, вскружили головы присутствующих. Образ голливудская звезда дополнила черным пиджаком и босоножками золотистого цвета.

Сопровождал Николь в этот вечер экс-возлюбленный Дженнифер Лопес – Каспер Смарт, который младше ее на восемь лет. Слухи о том, что певица встречается с танцором появились еще в прошлом году, когда Каспер опубликовал совместный снимок с Шерзингер из спортзала. К тому же, еще больший интерес к их отношениям подогрело недавнее расставание Николь с 26-летним теннисистом Григором Димитровым.

Публикация от Beau Smart (@beaucaspersmart) Апр 15 2016 в 3:48 PDT

Стоит отметить, что в последнее время многие пользователи Сети отметили страсть Николь к мужчинам помоложе. Помимо Каспера и Грирога, Шерзингер также целых семь лет встречалась и с 32-летним британским гонщиком Льюисом Хэмильтоном. Сама певица не раз отмечала, что очень хотела бы обзавестись детьми. Но, вероятно, ее молодые экс-возлюбленные попросту не были готовы к семье.

Фото: global look press.com, east news.ru, instagram.com