Звезды перепели хит Spice Girls в честь его 21-летия

Трудно поверить, но со дня премьеры самого известного хита группы Spice Girls — Wannabe — прошел уже 21 год. В честь очередного дня рождения песни звезды перепели ее. Причем, каждый из них сделал это в своей манере.

В специальном проекте журнала W приняли участие Джеймс Франко, Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Майло Вентимилья, Кери Рассел и другие звезды, но ярче всего выглядели те части песни, которые исполнила Николь Кидман. Она сделала это изысканно и сексуально.