Николь Кидман — 54: неожиданные факты, которые вы точно о ней не знали

Самая известная австралийская актриса родилась на Гавайях. Родители актрисы, действительно, из Австралии. Просто, на момент рождения Николь, они находились в рабочей поездке отца в США. Когда девочке исполнилось 4 года, вся семья снова вернулась на историческую Родину.

Ее дразнили «шваброй» и «морковкой». Больше всего в детстве, Николь стеснялась своего высокого роста и копны огненно-рыжих волос, считала себя гадким утенком. А еще, очень страдала заиканием: «Я робкая, очень робкая. В детстве даже заикались и долго не могла вылечиться от этого», — признавалась актриса. Но упорная работа над собой и своими комплексами, сделали ее большой звездой.

Усердно занималась музыкой и балетом. О том, что хочет быть актрисой, маленькая поняла, когда посмотрела фильм «Волшебник из страны Оз». И с тех пор: посещала балетную школу, училась игре на фортепиано и оттачивала навыки пения. В 80х, она много снималась в молодежных шоу, а в 17 лет — пела в популярной австралийской группе.