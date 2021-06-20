Николь Кидман — 54: неожиданные факты, которые вы точно о ней не знали
Самая известная австралийская актриса родилась на Гавайях. Родители актрисы, действительно, из Австралии. Просто, на момент рождения Николь, они находились в рабочей поездке отца в США. Когда девочке исполнилось 4 года, вся семья снова вернулась на историческую Родину.
Ее дразнили «шваброй» и «морковкой». Больше всего в детстве, Николь стеснялась своего высокого роста и копны огненно-рыжих волос, считала себя гадким утенком. А еще, очень страдала заиканием: «Я робкая, очень робкая. В детстве даже заикались и долго не могла вылечиться от этого», — признавалась актриса. Но упорная работа над собой и своими комплексами, сделали ее большой звездой.
Усердно занималась музыкой и балетом. О том, что хочет быть актрисой, маленькая поняла, когда посмотрела фильм «Волшебник из страны Оз». И с тех пор: посещала балетную школу, училась игре на фортепиано и оттачивала навыки пения. В 80х, она много снималась в молодежных шоу, а в 17 лет — пела в популярной австралийской группе.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: picture alliance
Попала в Книгу рекордов Гиннесса, снявшись в 2004 году в самой дорогой рекламе в истории (на тот момент). Это была реклама духов Сhanel № 5 и Кидман получила за нее гонорар — более 900 тыс. долларов за минуту.
Николь Кидман принесла Австралии первый «Оскар». За блестящую игру в фильме «Часы», где она перевоплотилась в писательницу Вирджинию Вульф, актриса получила «Оскар». И стала первой австралийкой, удостоенной такой высокой награды.
Во всех картинах, обнаженные сцены актриса играет сама, без привлечения дублеров. Так было и в трех картинах, в которых она снялась вместе со своим первым супругом, Томом Крузом. Они познакомились на съемках фильма «Дни грома» в 1990 году. Их брак продлился до 2001 года.
Во время съемок в фильме «Мулен Руж», сломала ребро. Инцидент произошёл в процессе постановки танцевального номера. Из-за тяжелой травмы, режиссер внес изменения в съемочный процесс: на время приостановил работу над проектом, а некоторые кадры отснял так, чтобы актрисе приходилось двигаться как можно меньше
Первого ребенка, она рожала под музыку в стиле кантри. Николь Кидман и известный кантри-певец, Кит Урбан, сегодня воспитывают двух дочерей, живут на огромной ферме и наслаждаются совместной жизнью. А в день свадьбы, попросили всех своих гостей не дарить им подарков, а вместо этого — пожертвовать деньги на благотворительность.
Фото и видео: Picture Alliance, CHANEL
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram