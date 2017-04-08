Юлия Проскурякова вспомнила, как начался роман всей ее жизни.

Почти в каждом своем интервью 35-летняя Юлия Проскурякова восхищается талантами своего мужа, 57-летнего Игоря Николаева. Она делает это так искренне, что создается впечатление, что история их любви — один из романов кумиров и поклонниц, закончившихся свадьбой. Но это не так.

«Никогда не была его поклонницей, хотя, разумеется, как и любой человек в нашей стране, знала романтические песни композитора Николаева: "Старая мельница", "Пять причин", "Незнакомка", "Выпьем за любовь"», — рассказала она в интервью журналу «Теленеделя».

Много лет назад в родном Екатеринбурге начинающая певица подошла после концерта к композитору и попросила послушать ее песню — сделала она это на спор. Мужчина не отказал, и они стали общаться — композитор попросил девушку записать диск и привезти его ему в гостиницу. «Позже он признавался, что я показалась ему трогательной, и он не смог отказать. <...> Наши с Игорем отношения начинались постепенно. Были и цветы, и подарки, и… недоверие друг к другу. Я не сразу увидела в нем свою судьбу. Игорь намного старше, а опыта общения со зрелыми мужчинами у меня не было», — поделилась она.

Ухажеры у Юли были, но на их попытки будущая звезда отвечала довольно холодно. «Не всем мальчикам нравилось за мной ухаживать, я долго все взвешивала, обдумывала, хотя иногда голову сносило от чувств и эмоций, стояла на своем: подождем, посмотрим. Одним словом, опыт общения с мужчинами к моменту встречи с Игорем был небольшой, поэтому понять, что молчаливый и выдержанный Игорь ухаживает, не сразу смогла. Скажу больше: то мне казалось, что он играет со мной, прикалывается, то — что он по-отечески хочет помочь», — откровенничает супруга Николаева.

Вскоре Юля переехала в Москву, пыталась прорваться в музыкальный проект, но после неудачи устроилась юристом и сняла скромный уголок. С Игорем они общались почти год, не проявляя никакой страсти, и только потом «пригляделись» друг к другу. «Однажды (с друзьями) отправились в кинотеатр на фильм "Пила 3". Очень романтично, правда? Посреди сеанса (друзья) вышли из зала. И тут кому-то на экране отрезали голову, и я, как девушка впечатлительная, вздрогнула и схватила Игоря за руку. В этот момент он меня поцеловал. Боже мой, я забыла обо всем. Волшебство! Бабочки в животе и ощущение полета», — поделилась Юля.