Фанаты смогли поближе «познакомиться» с сыном Сергея Лазарева.

Год назад поклонники Сергея Лазарева были шокированы новостью о том, что у артиста есть сын. Они и сейчас лишь примерно представляют, как выглядит мальчик: отец упорно не показывает его лица. Сегодня в своем блоге певец разместил видеоролик, в ходе которого поклонники смогли поближе «познакомиться» с Никитой.

«Никитка начинает получать свои первые новогодние подарки в этом году...он фанат роботов-трансформеров», — пояснил Сергей, отметив, что Ник в восторге от крутых шлемов.