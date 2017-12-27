Никита и роботы: Сергей Лазарев поделился трогательным видеороликом с сыном
Год назад поклонники Сергея Лазарева были шокированы новостью о том, что у артиста есть сын. Они и сейчас лишь примерно представляют, как выглядит мальчик: отец упорно не показывает его лица. Сегодня в своем блоге певец разместил видеоролик, в ходе которого поклонники смогли поближе «познакомиться» с Никитой.
«Никитка начинает получать свои первые новогодние подарки в этом году...он фанат роботов-трансформеров», — пояснил Сергей, отметив, что Ник в восторге от крутых шлемов.
Звездный отец общается с сыном «на равных», не меняя голос и не «сюсюкая». Именно так рекомендуют разговаривать с детьми психологи, ведь «взрослая» речь — залог быстрого развития. Результаты воспитания очевидны уже сейчас!
«Божееее», «Вы нас убиваете», «Какая прелесть», «Аааааа, мимимишность видео просто зашкаливает», «Такой замечательный! Уже влюбилась», «"Привет, солнце" - как же это мило!!!», «Какой вы замечательный папааааа», «Ебот)) подняли настроение) Никита солнышко», «Икает! Мимими!», «Выпейте водички и вперёд спасать мир от десептиконов», «Бозе мой !!! Какой сладкий голос», «Теперь и глазки увидели)) Сергей,ну когда же вы нам Никитку полностью покажите?», «А глаза-то папины.))) Маленькое Солнышко», — обсуждают восхищенные фанаты.
Фото: instagram