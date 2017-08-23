Никита Джигурда показал крепкий тыл Марины Анисиной в стрингах
Сегодня, в честь дня рождения Марины Анисиной, ее супруг Никита Джигурда порадовал подписчиков откровенным видео с ее участием.
«В день рождения Анисиной Марины, после моего оккультного поздРАвления, моя Богиня АНИС подарила мне картины - к СПРУТУ нЕдругов - Ее отношения!
Уговариваю АНИСУШКУ выложить это видео - иной дубль, который Ей больше по нРАву, у Себя в Олимпийском ИНСТАГРАММЕ, а Она СТЕСНЯЕТСЯ...», — написал он. (Здесь и далее стиль и орфография автора сохранены. — Прим.ред.)
Джигурда обратился к подписчикам за помощью, надеясь что их позитивные комментарии помогут ей не стесняться своих форм.
«Чтобы без дрАмы - чувствовала Она Себя, как в Ведическом ХРАМЕ, несмотря на хейтеров отраву... помогите каждой ЖЕНЩИНЕ на видео и обнажённой! Себе НРАВИТЬСЯ... даже когда округло пОпой попрааавится!!!», — воззвал артист, в отличии от жены, не стесняющийся своего тела.
Фолловеры Никиты остались в восторге от видео, реакция Марины пока неизвестна.
Фото: instagram.com