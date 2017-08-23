56-летний Джигурда раскрепощает 42-летнюю Анисину

Сегодня, в честь дня рождения Марины Анисиной, ее супруг Никита Джигурда порадовал подписчиков откровенным видео с ее участием.

«В день рождения Анисиной Марины, после моего оккультного поздРАвления, моя Богиня АНИС подарила мне картины - к СПРУТУ нЕдругов - Ее отношения!

Уговариваю АНИСУШКУ выложить это видео - иной дубль, который Ей больше по нРАву, у Себя в Олимпийском ИНСТАГРАММЕ, а Она СТЕСНЯЕТСЯ...», — написал он. (Здесь и далее стиль и орфография автора сохранены. — Прим.ред.)

Джигурда обратился к подписчикам за помощью, надеясь что их позитивные комментарии помогут ей не стесняться своих форм.

«Чтобы без дрАмы - чувствовала Она Себя, как в Ведическом ХРАМЕ, несмотря на хейтеров отраву... помогите каждой ЖЕНЩИНЕ на видео и обнажённой! Себе НРАВИТЬСЯ... даже когда округло пОпой попрааавится!!!», — воззвал артист, в отличии от жены, не стесняющийся своего тела.

Фолловеры Никиты остались в восторге от видео, реакция Марины пока неизвестна.

Фото: instagram.com