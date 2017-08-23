56-летний Джигурда раскрепощает 42-летнюю Анисину

Сегодня, в честь дня рождения Марины Анисиной, ее супруг Никита Джигурда порадовал подписчиков откровенным видео с ее участием.

«В день рождения Анисиной Марины, после моего оккультного поздРАвления, моя Богиня АНИС подарила мне картины - к СПРУТУ нЕдругов - Ее отношения!

Уговариваю АНИСУШКУ выложить это видео - иной дубль, который Ей больше по нРАву, у Себя в Олимпийском ИНСТАГРАММЕ, а Она СТЕСНЯЕТСЯ...», — написал он. (Здесь и далее стиль и орфография автора сохранены. — Прим.ред.)