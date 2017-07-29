После скандальной истории с наследством Людмилы Браташ, Никита Джигурда и Марина Анисина с детьми отправились на отдых.

Оттуда звездная чета делится фото и видео, показывая, как проходят семейные каникулы. Однако один снимок Джигурды вновь вызвал волну обсуждения его личности в Сети. На нем Никита позирует в синих стрингах на берегу океана.

«Легко, глобально и неторопливо я топливо вливаю в бак душИ, баклуши бить и бытиё вершить шикарно можно, породнясь с огнивом, в котором кротость есть и есть то буйство, что ствол по вертикали закалИт и утолит палитру балагурства листвы, что высь ствола в себе! распАлит... и нить соединительных начАл отчаянья прорехи залатает, растает грусть и небо залакает планетный кайф земли, а не печаль!», - подписал он.

Реакция подписчиков не заставила себя ждать и в комментариях разразилась настоящая баталия. Одни жестко раскритиковали Джигурду, другие же наоборот встали на его защиту.

«70 лет дебилу в стрингах», «Какая разница какие плавки- если люди счастливы! Каждый живёт своей жизнью.», «Папа , плавки попреличнее одеть не мешало бы», «После Волочковой первый!», «По скромнее плавок не нашлось?», «Сзади стринги?До ушей бы еще натянул лямкии и в самый раз...», «Классные! Счастья вам», - написали пользователи Сети.

Фото: instagram.com