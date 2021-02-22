Никита Джигурда и Мария Анисина поженились

За плечами у эпатажной пары большая история любви. Впервые они поженились в 2008 году. В браке у них появилось двое детей: сын Мик-Анжель-Крист и дочь Эва-Влада.

Спустя восемь лет спортсменка решила подать заявление на развод. Она аргументировав это тем, что «Джигурда не всегда адекватен». Анисина утверждала, что супруг безответственно относится к семье. В конце 2016-го года они все же развелись.

Но, по словам звезд, жить друг без друга они не могли, поэтому решили помириться и еще раз сыграть свадьбу.

Торжественная церемония состоялась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. На свадьбе было замечено множество звезд, друзей пары и журналистов.