Оксана Акиньшина о феминизме: «Это проблема некрасивых женщин»
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
Оксана Акиньшина в беседе с журналистом издания «Известия» прокомментировала свой взгляд на феминизм, пояснила, какими должны быть отношения мужчины и женщины, и объяснила, что сила женщины – в ее спокойствии и нежности
По мнению актрисы, феминизм – это проблема некрасивых женщин, и у него неверные цели. Она не одобряет противостояние мужчина и женщины – в бытовой жизни, в карьере и других сферах.
«Я хочу, чтобы мужчина, с которым я живу, зарабатывал больше, чем я. Вообще не понимаю, почему женщинам надо за это бороться. Если женщина офигенный специалист, пусть делает свое дело, ее обязательно отметят, в том числе финансово. Не понимаю, зачем устраивать из этого какие-то противостояния. Это заведомо проигрышная история».
По мнению Акиньшиной, жить в мужском мире – это прекрасно. Женщина, постаравшись и будучи прекрасным специалистом, может добиться успеха. Однако силой, ни физической, ни эмоциональной, победить мужчину она не может – но может сделать это нежностью и спокойствием.
Оксана полагает, что адекватные люди всегда могут договориться – в том числе и о том, как распределяются бытовые обязанности в паре.
«У меня с моим мужчиной нет проблемы, кто помоет тарелку. Если я пришла уставшая с работы, я знаю, что он скажет: «Сядь». И сделает всё за меня, ровно как это сделаю я за него».
Акиньшина считает, что идеи феминизма близки не всем, и ей они не импонируют:
«Признаюсь — мне безразличны его идеи. Называю феминизм проблемой некрасивых женщин. Женщины, оставьте мужиков в покое, они тоже хотят быть счастливыми!».
Фото: Global Look Press
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