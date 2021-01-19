Оксана Акиньшина о феминизме: «Это проблема некрасивых женщин»

Оксана Акиньшина в беседе с журналистом издания «Известия» прокомментировала свой взгляд на феминизм, пояснила, какими должны быть отношения мужчины и женщины, и объяснила, что сила женщины – в ее спокойствии и нежности

По мнению актрисы, феминизм – это проблема некрасивых женщин, и у него неверные цели. Она не одобряет противостояние мужчина и женщины – в бытовой жизни, в карьере и других сферах.

«Я хочу, чтобы мужчина, с которым я живу, зарабатывал больше, чем я. Вообще не понимаю, почему женщинам надо за это бороться. Если женщина офигенный специалист, пусть делает свое дело, ее обязательно отметят, в том числе финансово. Не понимаю, зачем устраивать из этого какие-то противостояния. Это заведомо проигрышная история».