Никас Сафронов пропишет у себя Орнеллу Мути

Итальянская актриса Орнелла Мути, которая известна по роли в фильме «Укрощение строптивого», имеет русских среди своих предков и очень любит нашу страну. Мути даже начала учить русский язык, а ещё мечтает о том, чтобы получить российское гражданство.

Скоро актриса собирается приехать в Москву и остановиться планирует у своего старого друга, художника Никаса Сафронова.

«Недавно я созванивался с Орнеллой, она посетовала, что соскучилась по России. Я с удовольствием пригласил ее ко мне на праздники», – рассказал Никас в беседе с журналистами Sobesednik.ru.

Кроме того, он заявил, что собирается помочь ей осуществить ее мечту и получить российское гражданство – он пропишет ее у себя.

«Мы с Орнеллой дружим долгие годы, поэтому мне будет приятно прописать ее в своей квартире и тем самым помочь в получении российского гражданства».

Ранее Никас Сафронов резко осудил Оксану Акиньшину за ее высказывания против феминизма.