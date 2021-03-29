Никас Сафронов пропишет у себя Орнеллу Мути
Фото: Global Look Press
Итальянская актриса Орнелла Мути, которая известна по роли в фильме «Укрощение строптивого», имеет русских среди своих предков и очень любит нашу страну. Мути даже начала учить русский язык, а ещё мечтает о том, чтобы получить российское гражданство.
Скоро актриса собирается приехать в Москву и остановиться планирует у своего старого друга, художника Никаса Сафронова.
«Недавно я созванивался с Орнеллой, она посетовала, что соскучилась по России. Я с удовольствием пригласил ее ко мне на праздники», – рассказал Никас в беседе с журналистами Sobesednik.ru.
Кроме того, он заявил, что собирается помочь ей осуществить ее мечту и получить российское гражданство – он пропишет ее у себя.
«Мы с Орнеллой дружим долгие годы, поэтому мне будет приятно прописать ее в своей квартире и тем самым помочь в получении российского гражданства».
Ранее Никас Сафронов резко осудил Оксану Акиньшину за ее высказывания против феминизма.
Фото: Global Look Press
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