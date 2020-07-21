«Никаких салонов красоты и чтоб дом блестел»: Рудковская показала, как Плющенко сурово ее воспитывает
Фото: Starface
В забавном видео Яна Рудковская стоит рядом с Евгением Плющенко, который сидит за столом и обедает. «Чтоб с сегодняшнего дня никаких салонов красоты, фитнесов-шмитнесов, соляриев, СПА, чтоб вот это все прекратить! И чтоб дом блестел: и полы, и посуда! И чтоб харчи сама готовила! А то взяли моду, в ресторанах они заказывают!», — заявляет фигурист.
«Муж домой после спортивных сборов вернулся... Часть первая, воспитательная! Сбылась мечта многих об этом... Ликуйте! Дом-офис-работа -дом!!!!», — подписала ролик Яна.
Фолловеры Рудковской оценили чувство юмора знаменитой пары. «Ему в кино сниматься, талант пропадает», «У меня это видео на первом месте. Евгений настоящий актер, очень хорошо передает все эмоции!», «Это очень смешно», «Евгений и Яна вы восхитительные! Радуйте нас еще», «Супер, обожаю Вашу семью», «Фундаментально!», «У Вас скучно не бывает», «Огонь», «Круто, что у меня муж сам готовит, любит это дело и меня не подпускает к плите», «Давно пора дома навести порядок!», Так хорошо вздрогнула, пора в кино», «Здорово, оба так классно сыграли», — пишут они в комментариях.
Напомним, что известный продюсер Яна Рудковская вышла замуж за олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в 2009 году. Сейчас супруги растят семилетнего общего сына Александра.
Фото: Instagram, starface
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