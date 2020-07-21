«Никаких салонов красоты и чтоб дом блестел»: Рудковская показала, как Плющенко сурово ее воспитывает

В забавном видео Яна Рудковская стоит рядом с Евгением Плющенко, который сидит за столом и обедает. «Чтоб с сегодняшнего дня никаких салонов красоты, фитнесов-шмитнесов, соляриев, СПА, чтоб вот это все прекратить! И чтоб дом блестел: и полы, и посуда! И чтоб харчи сама готовила! А то взяли моду, в ресторанах они заказывают!», — заявляет фигурист.

«Муж домой после спортивных сборов вернулся... Часть первая, воспитательная! Сбылась мечта многих об этом... Ликуйте! Дом-офис-работа -дом!!!!», — подписала ролик Яна.