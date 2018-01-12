42-летняя Татьяна Навка снова восхитила своей фигурой.

Вчера поклонники знаменитой фигуристки Татьяны Навки обсуждали ее стойку на руках. Тогда спортсменка продемонстрировала крепкий тыл в голубом бикини — на зависть 20-летним. Сегодня фанаты снова восхищаются ее идеальным телом.

«Солнечного настроения всем!!!», — написала она в блоге под серией снимков в желтом купальнике, который подписчики тут же сравнили с «жирафиком».