Ни грамма лишнего: Татьяна Навка показала идеальный пресс в ярком купальнике
Вчера поклонники знаменитой фигуристки Татьяны Навки обсуждали ее стойку на руках. Тогда спортсменка продемонстрировала крепкий тыл в голубом бикини — на зависть 20-летним. Сегодня фанаты снова восхищаются ее идеальным телом.
«Солнечного настроения всем!!!», — написала она в блоге под серией снимков в желтом купальнике, который подписчики тут же сравнили с «жирафиком».
«А-а-а-а какая красивая и солнечная!!!!!!!», «В отличной форме», «Красавица!!!!! Невероятная трудяга!!!!», «Фигура стройная, продвинутая, спортивная. Клас-с-с», «Что заслужила, то заслужила. Отработала на все сто. Гордость России», «Как приятно смотреть на спортивное тело! Губы, грудь, попа и т.д. все свое!;))) молодец, Танюша», «Похудела как», «Безупречна!» — пишут восхищенные поклонники спортсменки.
«Красоточка, фигура огонь», — отметилась Анна Семенович. Яна Рудковская прокомментировала без слов: «🌟💫💫💫».
Секрет такого тела — в постоянных тренировках. Татьяна занимается не только фигурным катанием, но и фитнесом, йогой, боевыми искусствами. В ее доме оборудована специальная комната, в которой тренируются они с дочками.
Фото: instagram