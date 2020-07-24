Нежный поцелуй и влюбленные взгляды: Гигинеишвили трогательно поздравил Оболенцеву с днем рождения

Напомним, слухи о романе Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой появились в 2018 году. На церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр-2018» режиссер и его избранница впервые появились в качестве пары. Прошлым летом, 18 июля, они расписались в Кутузовском загсе города Москвы. Для официальной церемонии Оболенцева выбрала белый строгий костюм с открытыми плечами. Этот брак стал третьим для Резо и Надежды. Первой супругой Гигинеишвили была певица Анастасия Кочеткова, родившая ему дочь Машу. От брака с Надеждой Михалковой у режиссера есть дочь Нина и сын Иван. Надежда Оболенцева была замужем за предпринимателем Денисом Михайловым и миллионером Айратом Исхаковым.