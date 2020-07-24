Нежный поцелуй и влюбленные взгляды: Гигинеишвили трогательно поздравил Оболенцеву с днем рождения
Фото: Instagram Надежды Оболенцевой
В честь дня рождения Надежды Оболенцевой Резо Гигинеишвили опубликовал в Instagram фото из семейного архива, на котором он нежно целует именинницу. «С днем рождения, любимая», — написал режиссер.
Фото: Instagram Резо Гигинеишвили
Сама Надежда опубликовала свой детский снимок, для которого она позировала совсем еще маленькой девочкой. «30 лет назад... Повод выпить», — подписала она милый кадр.
Фото: Instagram Надежды Оболенцевой
Напомним, слухи о романе Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой появились в 2018 году. На церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр-2018» режиссер и его избранница впервые появились в качестве пары. Прошлым летом, 18 июля, они расписались в Кутузовском загсе города Москвы. Для официальной церемонии Оболенцева выбрала белый строгий костюм с открытыми плечами. Этот брак стал третьим для Резо и Надежды. Первой супругой Гигинеишвили была певица Анастасия Кочеткова, родившая ему дочь Машу. От брака с Надеждой Михалковой у режиссера есть дочь Нина и сын Иван. Надежда Оболенцева была замужем за предпринимателем Денисом Михайловым и миллионером Айратом Исхаковым.
Фото: instagram
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