passion.ru

Нежный поцелуй и влюбленные взгляды: Гигинеишвили трогательно поздравил Оболенцеву с днем рождения

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Надежда Оболенцева

Фото: Instagram Надежды Оболенцевой

38-летний режиссер Резо Гигинеишвили посвятил пост своей супруге Надежде Оболенцевой, которой 24 июля исполнилось 37 лет.

В честь дня рождения Надежды Оболенцевой Резо Гигинеишвили опубликовал в Instagram фото из семейного архива, на котором он нежно целует именинницу. «С днем рождения, любимая», — написал режиссер.

Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили

Фото: Instagram Резо Гигинеишвили

Сама Надежда опубликовала свой детский снимок, для которого она позировала совсем еще маленькой девочкой. «30 лет назад... Повод выпить», — подписала она милый кадр.

Надежда Оболенцева

Фото: Instagram Надежды Оболенцевой

Напомним, слухи о романе Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой появились в 2018 году. На церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр-2018» режиссер и его избранница впервые появились в качестве пары. Прошлым летом, 18 июля, они расписались в Кутузовском загсе города Москвы. Для официальной церемонии Оболенцева выбрала белый строгий костюм с открытыми плечами. Этот брак стал третьим для Резо и Надежды. Первой супругой Гигинеишвили была певица Анастасия Кочеткова, родившая ему дочь Машу. От брака с Надеждой Михалковой у режиссера есть дочь Нина и сын Иван. Надежда Оболенцева была замужем за предпринимателем Денисом Михайловым и миллионером Айратом Исхаковым.

Фото: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!