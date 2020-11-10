Нежные свадебные кадры и красавица-невеста: звезда сериала «Молодежка» Александр Соколовский женился
Фото: Instagram Александра Соколовского
Александр Соколовский опубликовал в Instagram свадебные фотографии и посвятил новоиспеченной супруге очень трогательные строки. «Часто задают вопрос о счастливых моментах жизни. Теперь я знаю, что отвечать. Когда смотришь в ее счастливые глаза, полные слез от радости. Когда держишь ее за руки и чувствуешь дрожь от волнения. Когда целуешь самую лучшую женщину на земле в окружении самых близких и родных людей. Настоящая сказка в Изумрудном лесу. Спасибо тебе, любимая. Я с тобой невероятно счастлив», — написал он.
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Happiest day, ever 🎊💍 Часто задают вопрос, о счастливых моментах жизни. Теперь я знаю что отвечать. Когда смотришь в ее счастливые глаза, полные слез от радости. Когда держишь ее за руки и чувствуешь дрожь от волнения. Когда целуешь самую лучшую женщину на земле в окружении самых близких и родных людей. Настоящая сказка в Изумрудном лесу. @izumrudnyles Спасибо тебе, любимая. Я с тобой невероятно счастлив❤️
Супруга актера тоже показала свадебные фото и рассказала о бракосочетании: «Наш день. Настолько волшебный,что невозможно передать словами. Эмоции и чувства брали верх, дрожь в руках, слезы на глазах,а рядом у алтаря стоял мужчина, с которым я хочу провести свою жизнь, каждую секунду».
Супругой Александра Соколовского стала выпускница Московской банковской школы Светлана Гайсина. Она, как и актер, увлекается сноубодингом и мотоциклами.
Отметим, что Александр Соколовский прославился благодаря сериалу «Молодежка». В 2016 году он стал победителем шоу «Ледниковый период», в котором выступал в паре с фигуристкой Аделиной Сотниковой.
К слову, недавно звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц тайно поженились после трехлетнего романа. О свадьбе знали только родные и самые близкие друзья — торжество прошло в узком кругу. Однако актер не стал раскрывать детали того, как прошла их скромная и тайная свадьба.
Фото и видео: Instagram
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