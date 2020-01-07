Нежные слова и уютные фотографии: Брежнева, Шубская, Гришаева и другие звезды поздравляют всех с Рождеством
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Анастасия Шубская показала фото с мужем и сыном: «С Рождеством Христовым».
«Счастливого Рождества! Мира, любви и добра вашему дому.... И с Новым годом вас», — поделился уютной фотографией Сергей Лазарев.
Альбина Джанабаева показала домашнее фото у камина: «С Рождеством!!! Мира, любви и места чудесам в нашей жизни».
«Всей семьей поздравляем с Рождеством. Здоровья, мира, любви и Ангела-Хранителя всегда рядом», — написала Вера Брежнева под общим снимком своей семьи.
«Дорогие мои! Поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть в вашей жизни всегда будет место чуду. Мира всем, добра, любви, домашнего уюта и тепла», — поздравила Валерия.
Игорь Николаев показал видео с дочкой:
Наталья Подольская тоже поделилась снимком из храма:
«Всех Православных с Рождеством Христовым! Сохраните в себе душу, которую дал Бог! Эта ценность, выше которой ничего нет! Мы часто встречаем людей, которые утратили этот дар и их видно по их поступкам. С праздником вас православные! Храни вас Бог», — обратился к подписчикам своего блога Максим Фадеев.
Анастасия Волочкова нарядилась для поздравлений Снегурочкой: «Дорогие друзья, Поздравляю от души с Новым годом и Рождеством! Счастья вам, мира и благополучия вашим семьям и, конечно, любви».
«Дорогие друзья!!!От всей нашей семьи поздравляем Вас с Рождеством Христовым!!! Желаем Вам Любви, Добра, а самое главное — Здоровья !!!Пусть Господь хранит Вас и Ваших близких!!! Всех благодарим за прекрасные и добрые слова!!! Спасибо», — написала Наталья Сенчукова.
«С православным Рождеством всех-всех, кто отмечает его сегодня, друзья мои! Мира и добра вашему дому, цените и берегите своих родных и близких и живите всегда в ладу со своей совестью», — поделилась певица Жасмин семейной фотографией.
Ирина Пегова показала видео со службы:
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С Рождеством Христовым , мы с сестрой на службе в действующей с 1670 года Спасской церкови, причем без перерыва на сов.власть ! В селе Дедове, километрах в 2 от озера, которой в сентябре 2003 якобы исполнилось 350 лет. Местное предание говорит, что некогда на этом месте возник Никольский мужской монастырь с Никольской же деревянной церковью, а монахи жили в землянках. Когда Иван Грозный с войском подошел к монастырю, его конь встал, и не хотел идти дальше. Тогда навстречу царю вышли из своих землянок монахи, или “деды”. Иван пообещал построить Никольский собор из камня, что и исполнил. Это отчасти подтверждается обнаруженной в советское время в церкви иконы Николы, на обороте которой было помечено, что она “поновлена в 1562 году”. В 1981 году ее похитили. Монастырь скоро исчез, только храм остался. Возникшее на его месте село назвали Дедово – в память о тех “дедах”. Писцовая книга за 1629 год фиксирует каменную Никольскую церковь, которую считает строением Ивана Грозного, и каменную же церковь Флора и Лавра. Особую чтимую святыню храма составляет древняя икона «Нерукотворный Образ» Господа Иисуса Христа. Эта икона почитается чудотворную,На иконе есть надпись: «года ноября 30 дня написана сия Спасова Нерукотворного образа икона в граде Казани иконописцем Иоанном по обещанию от морового поветрия и от избавления напасти рабом божьим за многолетния здравия Государя царя Лексея Михайловича всея великая и белые России самодержца и всех православных христиан и рода моего Матвеем Осиповым Кровковым и сия чудотворная Спасова икона принесена в царствующий град Москву 7188 года января в 20 день при державе Феодора Алексеевича ...для вечного поминовения Государя Алексея Михайловича и всех православных христиан». Когда поступила эта икона в храм села Дедово, точно неизвестно. украшена сребропозлащенной ризой. Другая еще более древняя икона Святого Николая Чудотворца с надписью на оборотной стороне: «лета 7070 (1562 года) декабря, а в новь поновлена сия икона Святителя и Чудотворца Николая в 1656 году при державе великого государя царя Алексея Михайловича обложена сия икона в 1679 году рабом божьим Матвеем смертну избаву и на память родителей моих и моей души грешной».
«З Різдвом! С Рождеством! Feliz Navidad! Merry Christmas», — написал Потап под фотографией с супругой.
«Счастливого Рождества! Happy Orthodox Christmas», — пожелала Анна Нетребко.
Яна Поплавская опубликовала рождественскую миниатюру:
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Поздравляю всех С Рождеством Христовым! Желаю каждому обрести свое собственное счастье и умиротворение души. Желаю вам веры во все самое лучшее и доброе Пусть осуществятся потаенные мечтания! С великим, всепрощающим вас Христовым Рождеством!#рождество #праздник #лучшийдень #лювовь #радость #вера #жизнь
«Друзья, хочу поздравить вас с Рождеством, пожелать вам счастья, добра, исполнения всех ваших мечт, мира и гармонии вашему дому. Будьте здоровы и пусть в каждом вашем дне будет повод, чтобы улыбаться», — написала Любовь Успенская под праздничной фотографией.
«Мои хорошие, пускай Господь оберегает Вас каждый день и каждый час. Во всех делах пусть помогает, и пусть всегда хранит Вас! Пусть в каждом доме будет уют, покой и благополучие, а близкие ― всегда здоровы. Вас поздравляю всей душой я с Рождеством Христовым! Ваша Оля», — написала Ольга Бузова.
Вика Цыганова поделилась ярким кадром:
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Дорогие друзья, Поздравляю от души с Рождеством Христовым 🌟🌟🌟🌟🌟🌟Пусть вообще Сердце будет добрым и чистым как Христа младенца , мысли ясными и возвышенными , а душа ликует в свете истины! Так трудно , но у нас получиться 👨👩👧👧👩👩👧👧👨👩👧👧👨👩👧👧👩👩👦👩👩👦👨👩👦👩❤️👩👩❤️👩👨❤️💋👨👩❤️💋👩👨👩👦👦👨👩👧👧👩👩👦👩👩👦Нас много и мы хорошие 🎄🙏🌟Пусть в эту волшебную , чудесную ночь поют ангелы , и пусть исполнятся ваши добрые желания !Благодать окутает вас несказанным счастьем .Ваша Вика Цыганова ❤️
Ани Лорак поздравила поклонников, нарядившись в уютную пижаму:
«Все что бы мы ни делали, чем бы ни увлекались — реализация очень важна! Но все это не имеет смысла без наших близких. Остановитесь, отложите все дела, обнимите своих родных и встретьте Рождество вместе», — написала Наталья Ионова под пляжной фотографией с дочками.
«С Рождеством Христовым», — показал Сергей Жуков своих детей в забавных костюмах.
«Поздравляем всех с Рождеством!!! Мира, любви, добра)) С горячим приветом из Мексики», — написала Нонна Гришаева.
Виктория Боня передала привет из Лондона:
Катя Копанова — из Бангкока:
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С Рождеством Христовым, дорогие! Счастья вам и вашим семьям! Пусть Ангел Хранитель оберегает ваших родных и близких! Будьте счастливы и здоровы!🌸🌸🌸 А мы пришли на праздник в Храм Святителя Николая Чудотворца в Бангкоке 👏 #рождество #рождествохристово #православие #православныйпраздник #тайланд #бангкок #николайчудотворец #чудо #катя #катюша #катяпутешественница
Александр Ревва отдыхает с семьей на Мальдивах: «Друзья!!! С Праздником Рождества Христова!!! Любви, миРА и добРА».
Милана Тюльпанова с сыном — в Тайланде: «С Рождеством. Мира и добра вашему дому. И каждому — каждому любви!»
«Сегодня Рождественский сочельник. Тепла. Добра. Здоровья вам и вашим родным. И пусть ваш Ангел Хранитель будет всегда рядом. Мы вас любим», — показала фото дочки Лена Темникова накануне.
Алла Пугачева, Юлия Проскурякова, Марина Юдашкина и другие звезды также опубликовали праздничные посты в соцсетях.
Фото и видео: instagram
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