Нежные слова и уютные фотографии: Брежнева, Шубская, Гришаева и другие звезды поздравляют всех с Рождеством

«Всех Православных с Рождеством Христовым! Сохраните в себе душу, которую дал Бог! Эта ценность, выше которой ничего нет! Мы часто встречаем людей, которые утратили этот дар и их видно по их поступкам. С праздником вас православные! Храни вас Бог», — обратился к подписчикам своего блога Максим Фадеев.

Анастасия Волочкова нарядилась для поздравлений Снегурочкой: «Дорогие друзья, Поздравляю от души с Новым годом и Рождеством! Счастья вам, мира и благополучия вашим семьям и, конечно, любви».

«Дорогие друзья!!!От всей нашей семьи поздравляем Вас с Рождеством Христовым!!! Желаем Вам Любви, Добра, а самое главное — Здоровья !!!Пусть Господь хранит Вас и Ваших близких!!! Всех благодарим за прекрасные и добрые слова!!! Спасибо», — написала Наталья Сенчукова.

«С православным Рождеством всех-всех, кто отмечает его сегодня, друзья мои! Мира и добра вашему дому, цените и берегите своих родных и близких и живите всегда в ладу со своей совестью», — поделилась певица Жасмин семейной фотографией.

Ирина Пегова показала видео со службы: