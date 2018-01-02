Муж и сын посвятили Яне Рудковской милые посты в соцсетях.

Сегодня, 2 января, продюсер Яна Рудковская отмечает 43-й день рождения. С утра ее поздравили самые близкие: муж и сын. «С днем рождения, Янчик! Очень тебя люблю! Happy Birthday my love», — написал Евгений Плющенко.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Янв 1, 2018 at 11:21 PST

«С днем рождения, мамочка», — вторит ему маленький Саша.

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Янв 1, 2018 at 11:15 PST

Фотографии, которыми мужчины сопроводили свои поздравления, были сделаны 15 сентября, когда Яна Рудковская и Евгений Плющенко обвенчались спустя восемь лет брака. Для церемонии Яна выбрала нежно-розовое платье, которое создала для нее креативный директор Dior Haute Couture Мария Грация Кьюри. Сегодня Яна предстала в еще одном «платье принцессы»:

Стоит отметить, что малыш, которому в этом месяце исполнится пять лет, пока не ведет Instagram самостоятельно. За него это делают взрослые, чаще всего — мама. Но Гном Гномыч, так Сашу называют все вокруг, уже научился записывать видеоролики. «У меня есть телефон, и я снимаю все, что происходит вокруг меня! И вот моя первая работа юного блогера, никто из родителей мне не помогал! Это клип с моих гастролей по Европе) смотрим! Первый мой клип, функция в телефоне сама его составила из моих видео и фото ))) Ха-ха», — гласит недавняя запись в его блоге.