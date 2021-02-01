Дочь Алсу Микелла Абрамова: «Я подражала маме, пыталась петь, как она»

Микелла Абрамова, старшая дочь Алсу, которая делает первые шаги в музыкальной карьере, рассказала в интервью «Комсомольской правде» о том, как у нее меняется голос, и как ее сравнивают со звездной мамой.

Отвечая на вопрос корреспондента, Микелла отметила, что отлично успевает и учиться в школе, заканчивает музыкальную, а главным увлечением называет, конечно, музыку. Она рассказывает, что многое сочиняет сама, играет на фортепиано и поет.

Ее голос с возрастом изменился, признает она.

«Когда я слушаю свои старые записи или просматриваю видео, где я пою на телефоне, то слышу, что голос звучит совсем по-другому. Голос становится, конечно, более сильным, благодаря регулярным занятиям вокалом. За последние полгода увеличился мой диапазон. Я сейчас с легкостью беру те ноты, которые раньше мне даже и не снились. Я верю, что если все время заниматься, то можно значительно улучшить возможности своего голоса», — рассказывает она и говорит, что пытается подражать своей маме, Алсу.

«Когда-то я подражала маме, пыталась петь, как она. Сейчас у меня свой стиль, но то, что нас с мамой сравнивают, мне очень нравится. Мы ведь мама и дочка. Конечно, наши голоса чем-то похожи».

Микелла поделилась планами на будущее — девочка мечтает стать артисткой, певицей или актрисой и старательно над этим работает. Первые успехи у нее уже есть — совсем недавно она записала песню для мультфильма «Енотки» от студии «Союзмультфильм».