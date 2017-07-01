Дмитрий Тарасов спровоцировал разговоры о беременности Анастасии Костенко

Фанаты Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко заинтригованы: футболист опубликовал фотографию, на которой обнимает свою слегка располневшую в области живота возлюбленную. «Беременна, что ли?», — предположили они.

«Вот это животик у Настюши», «Животик у нее уже такой заметный», «Я все больше становлюсь уверена, что она беременна», — обсуждают подписчики страницы.

В недавнем интервью Костенко говорила, что мечтает поскорее выйти замуж за Тарасова. На вопрос «Карьера или личная жизнь?» 23-летняя модель без раздумий отвечает: «Личная жизнь, здесь даже не обсуждается!». Может быть, мечта бывшей вице-мисс Россия скоро осуществится?

Впрочем, не только на недавних ее фотографиях заметен животик. Во время романа с Дмитрием, Настя несколько поправилась. Что, впрочем, очень ей идет.