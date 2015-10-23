Бережливая Анастасия Костенко донашивает одежду за Ольгой Бузовой?
Не секрет, что фанаты Ольги Бузовой недолюбливают новую пассию ее бывшего мужа. Они считают, что именно она разрушила семью звезды. На днях в блоге Анастасии Костенко появились фотографии, которые изрядно повеселили недоброжелателей. Красавицу-брюнетку теперь называют «королевой секонд-хенда»: внимательные подписчики утверждают, что она «донашивает» за Олей не только мужа и дом, но и одежду.
Речь идет о неоново-оранжевой тунике:
В очень похожей фотографировалась когда-то ведущая «Дома-2»:
Еще более внимательные подписчики заметили, что Настя у туники еще и обрезала рукава.
Конечно, это разные вещи, но тем не менее очень похожие. Как считаете, кому больше подходит этот фасон?
Кстати, Анастасия Костенко — не только хозяйственная и семейная, но и бережливая девушка. В купальнике, в котором она отдыхала в ОАЭ, отмечая полгода отношений с Дмитрием Тарасовым, она уже ездила отдыхать осенью 2015-го.
- Вы что, с ума сошли? Там же 35-45 градусов?! - На моей малой родине ещё больше, но я не могу сказать, что её жители - сумасшедшие 😅 #hot #mydubai #ilovemylife #happy
Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94)
Фото: instagram