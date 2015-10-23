Фанаты Ольги Бузовой смеются над новыми фотографиями Анастасии Костенко.

Не секрет, что фанаты Ольги Бузовой недолюбливают новую пассию ее бывшего мужа. Они считают, что именно она разрушила семью звезды. На днях в блоге Анастасии Костенко появились фотографии, которые изрядно повеселили недоброжелателей. Красавицу-брюнетку теперь называют «королевой секонд-хенда»: внимательные подписчики утверждают, что она «донашивает» за Олей не только мужа и дом, но и одежду.

Речь идет о неоново-оранжевой тунике:

В очень похожей фотографировалась когда-то ведущая «Дома-2»:

Еще более внимательные подписчики заметили, что Настя у туники еще и обрезала рукава.

Конечно, это разные вещи, но тем не менее очень похожие. Как считаете, кому больше подходит этот фасон?

Кстати, Анастасия Костенко — не только хозяйственная и семейная, но и бережливая девушка. В купальнике, в котором она отдыхала в ОАЭ, отмечая полгода отношений с Дмитрием Тарасовым, она уже ездила отдыхать осенью 2015-го.

Фото: instagram