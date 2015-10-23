Фанаты Ольги Бузовой смеются над новыми фотографиями Анастасии Костенко.

Не секрет, что фанаты Ольги Бузовой недолюбливают новую пассию ее бывшего мужа. Они считают, что именно она разрушила семью звезды. На днях в блоге Анастасии Костенко появились фотографии, которые изрядно повеселили недоброжелателей. Красавицу-брюнетку теперь называют «королевой секонд-хенда»: внимательные подписчики утверждают, что она «донашивает» за Олей не только мужа и дом , но и одежду.

Еще более внимательные подписчики заметили, что Настя у туники еще и обрезала рукава.

Конечно, это разные вещи, но тем не менее очень похожие. Как считаете, кому больше подходит этот фасон?