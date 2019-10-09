Нежное прикосновение и влюбленный взгляд: Надежда Оболенцева поделилась романтичным фото с Резо Гигинеишвили
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Фото: Instagram
Бизнесвумен Надежда Оболенцева и режиссер Резо Гигинеишвили поженились в июле 2019 года. На их свадьбе гуляла вся светская Москва. Сразу после торжества пара отправилась в путешествие, откуда Надежда опубликовала несколько снимков с супругом.
И теперь молодая жена снова поделилась с подписчиками нежным кадром. Романтичную фотографию пары сделали на фоне заката: Резо нежно дотрагивается до жены, а она смотрит на него влюбленными глазами.
«Фото на века, и два ангельских крылышка в небе», «Очень романтично!!!», «нежно...красиво..крутяк!!!», «Отличный кадр», «Такие классные», - отметили подписчики в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
А вам понравилась фотография?
Фото и видео: Instagram
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