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Нежное прикосновение и влюбленный взгляд: Надежда Оболенцева поделилась романтичным фото с Резо Гигинеишвили

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Надежда Оболенцева

Фото: Instagram

Снимок сделан на фоне заката.

Бизнесвумен Надежда Оболенцева и режиссер Резо Гигинеишвили поженились в июле 2019 года. На их свадьбе гуляла вся светская Москва. Сразу после торжества пара отправилась в путешествие, откуда Надежда опубликовала несколько снимков с супругом.

И теперь молодая жена снова поделилась с подписчиками нежным кадром. Романтичную фотографию пары сделали на фоне заката: Резо нежно дотрагивается до жены, а она смотрит на него влюбленными глазами.

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Публикация от Nadezda Obolentseva (@nadineobolentseva)

«Фото на века, и два ангельских крылышка в небе», «Очень романтично!!!», «нежно...красиво..крутяк!!!», «Отличный кадр», «Такие классные», - отметили подписчики в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

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Фото и видео: Instagram

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