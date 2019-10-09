Нежное прикосновение и влюбленный взгляд: Надежда Оболенцева поделилась романтичным фото с Резо Гигинеишвили

Бизнесвумен Надежда Оболенцева и режиссер Резо Гигинеишвили поженились в июле 2019 года. На их свадьбе гуляла вся светская Москва. Сразу после торжества пара отправилась в путешествие, откуда Надежда опубликовала несколько снимков с супругом.