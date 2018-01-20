Подписчики раскритиковали семейную фотографию Тимати.

Вчера в блоге Симоны Юнусовой, мамы музыканта и бизнесмена Тимати, появилась фотография, которая возмутила общественность. В кадре дочь Алиса нежно обнимает и кусает отца за сосок. «А папа говорит, что совсем не боится щекотки», — гласил комментарий.

«Очень неоднозначно и сомнительно», «Зачем выкладывать такие фото? Они должны быть в семье, а не на всеобщем обозрении», «Стыд и срам такое показывать», — возмутились подписчики.

Жалобы привели к тому, что снимок был удален из соцсети. Однако кадр сохранился в других аккаунтах, в том числе, в нашем дайджесте.