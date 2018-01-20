20-21 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Сегодня был потрясающий выходной у нас с @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov !! Мы посетили волшебный мир детского творчества в Маями -«MIAMI CHILDREN’S MUSEUM” @miamichildrensmuseum !!! Хочется поделиться с вами этими ощущениями и как никогда , это хочется сделать под трек «THROUGH THE EYES OF A CHILD”, нашей несравненной @alla_orfey , из ее легендарного шведского альбома «WATCH OUT”( в нашей версии «АЛЛА ПУГАЧЕВА В СТОКГОЛЬМЕ»! На мой взгляд этот трек и трек «SUPERMAN” гениально вписался в наш видеo и фото рассказ by @rr_photo 🙌🎼❤️😘, а так же нашу вечернюю прогулку и шопинг по «BAYSIDE”, одном из самых тусовочных мест все Того же Маями)🎉🎭👨👧👦 Look by @greglauren #miamichildrensmuseum #miami #филиппкиркоров
Шёл третий час занятий... Вода в океане не меньше +28, но если бы не гидрокостюм, то это было бы невозможно. Алиска худенькая и самостоятельно плохо держит тепло... Сначала она хулиганила, просто ныряла и боялась доски. Этим бы всё и закончилось, так как насилие в обучении недопустимо, но... Вселенная в лице Папы, услышала мой разумный призыв и мы сменили тренера! Вместо кудрявого красавца-бездельника, появилась невзрачная на первый взгляд девушка. Алисе потребовалось буквально пять минут, чтобы интуитивно, по-детски почувствовать интерес. То к чему мы шли полторы недели, случилось на первом же занятии безо всякого напряжения! Я никогда не устану говорить о значении Личности педагога! А хрупкая девушка оказалась одиннадцатикратной чемпионкой страны по сёрфингу!!! 🐥🏄♀️ P.S Простите за эмоции, но я радуюсь за Кнопку так, как будто сама «взяла волну»!!! Хотя, какие наши годы?! 👵😜