Как звезды провели выходные — читайте в нашем дайджесте.

Юлия Ковальчук рассказала о своих детских пристрастиях: «Мы тут с мамой пока я укачивала малышку, разговорились о моих детских пристрастиях! И я выяснила массу подробностей, о которых, естественно, не помнила! Например, я очень не любила кукол-пупсов😂👶, просто бросала их на пол и топтала ногой))) и вообще я была не любительница кукол! А вот конструктор, да с шурупчиками и отвертками-были просто спасением! Могла возиться долго и не уставать) разбирала и собирала будильник-что вообще стало для меня новостью🤪 Барби помню! Но помню также, что это была не настоящая Барби, тк оригинальная стоила слишком много, и ноги у моей не гнулись, и нужна она мне была только, чтобы Петь песенки и изображать ее выступления🤣😂 А что помните вы? Или чем интересным развлекаются ваши детки?) »

Супруга Алексея Кабанова заняла второе место в конкурсе с обручем: «Это уже традиция участвовать везде в конкурсах ))))с гордостью могу сказать что я заняла 2 ое место (слила американке в чёрном )))и то потому что она на своей территории (среди своих )так что Россия 🇷🇺 молодец 😂🥈».

Публикация от @rozalia5111989 Янв 21, 2018 at 6:52 PST

Ангелина Вовк наслаждается массажем ног в Таиланде. Лукерья Ильяшенко посетила музей Фаберже, а Дима Билан поделился жаркими кадрами со своего отдыха на Пхукете.

София Ротару показала старый снимок с супругом, которому вчера могло бы исполниться 76 лет. Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго погуляла по Москве и побывала на представлении в Большом московском цирке.

Денис Клявер посмотрел «Движение вверх» и рекомендует своим подписчикам сходить на этот фильм. А Игорь Верник решил прогуляться в компании… кабана.

Сегодня отмечается международный день объятий, о чем сообщили многие звезды.

Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy) Янв 21, 2018 at 9:30 PST

Полина Гагарина восхитила стройной фигурой в белоснежном купальнике, а Нюша продемонстрировала загар в золотистом бикини. Ирина Дубцова не отстает от коллег по цеху и показывает селфи в ярко-желтом купальнике.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Янв 21, 2018 at 4:19 PST

Анастасия Волочкова отметила 42-й день рождения. Балерина устроила вечеринку для друзей в московском баре, похвасталась полученными букетами, и показала фирменный шпагат!

Алексей Воробьев сообщил подписчикам, что подписал контракт с Настей Кудри, а Алексей Чумаков вспомнил одно из свое первое появление на телевидении: «С тех пор прошло почти 16 лет.Много всего изменилось.Многое потерял,многое приобрёл.Жизнь разная,но всегда прекрасная,потому,что она есть. Спасибо судьбе за ту самую возможность в 2002-2003 году,оказаться один на один со своим зрителем и отныне идти рядом с ним.Рядом со всеми вами.:) Теперь нас много,теперь мы в месте!Спасибо за счастье быть нужным!:) Любви,здоровья и самых больших успехов каждому из вас!:)Люблю».

Публикация от alexchumakoff (@alexchumakoff) Янв 21, 2018 at 1:35 PST

Филипп Киркоров с детьми посетил детский музей в Майами, откуда поделился традиционным фото- и видеоотчетом. А Сергей Лазарев побывал на Большом Каньоне и показал фотографии, от которых захватывает дух. Тимати отдыхает с дочерью, а его мама делится милыми фотографиями. 3-летняя Алиса делает первые шаги в освоении серфинга и, надо сказать, у нее здорово получается.

«Ребята, научите чеканить мяч ⚽️ каковы секреты?» — спрашивает Виктория Боня.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Янв 21, 2018 at 1:22 PST

Отдых Риты Дакоты и Влада Соколовского на Бали омрачила неприятная история, о чем певица рассказала подписчикам своего Instagram: «У нас украли байк. Ночью кто-то прошёл на виллу, тупо взял ключи от тачки и от байка с кухни, и угнал наш байк, тачку быстро перекрыли, чтобы ещё и ее не успели угнать. Но мы уверены, что охранник причастен (ну как “охранник”...щупленький пацан лет 20и, который грустно в дождевике сидит в газебо каждую ночь). Локалы говорят, что это частая практика тут. А я первый раз слышу..Вот что в таких ситуациях делать? У кого был такой опыт (надеюсь, ни у кого..)»