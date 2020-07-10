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Нежная, стройная, юная: Сальма Хайек показала пикантное архивное фото

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Сальма Хайек

Фото: Instagram Сальмы Хайек

53-летняя актриса Сальма Хайек продолжает разбирать архивы.

В последнее время в блоге актрисы Сальмы Хайек все чаще появляются архивные фото и видео. Этот день не стал исключением. На снимке, который актриса опубликовала с пометкой «tbt», она запечатлена стройной и юной, в розово-черной комбинации.

Стоит отметить, что с годами фигура Сальмы Хайек почти не изменилась — в свои 53 она так же очаровывает поклонников пляжными фотографиями и выглядит намного моложе своих лет.

Фото и видео: Instagram/@salmahayek

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