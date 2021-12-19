Невестка Валерии призналась, почему вышла замуж беременной

Лиана ответила на вопрос подписчика в своем Instagram-аккаунте о том, почему решение о свадьбе было принято именно во время ее беременности.

Оказывается, влюбленные еще заранее планировали торжество, но из-за пандемии решили его перенести. И ребенок для пары был важнее штампа в паспорте. «Когда мы были на отдыхе, уже обсуждали свадьбу. После приезда началась пандемия. Через несколько месяцев решили: хотим ребенка! У нас получилось», — призналась блогер.