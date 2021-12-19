Невестка Валерии призналась, почему вышла замуж беременной
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lianashulginaa/Instagram
Лиана ответила на вопрос подписчика в своем Instagram-аккаунте о том, почему решение о свадьбе было принято именно во время ее беременности.
Оказывается, влюбленные еще заранее планировали торжество, но из-за пандемии решили его перенести. И ребенок для пары был важнее штампа в паспорте. «Когда мы были на отдыхе, уже обсуждали свадьбу. После приезда началась пандемия. Через несколько месяцев решили: хотим ребенка! У нас получилось», — призналась блогер.
Фото: @lianashulginaa/Instagram
Во время беременности Селин Лиана чувствовала себя плохо и не могла думать о планировании свадьбы. Шульгина даже просила Арсения на какое-то время забыть об этом и расписаться через год, но молодой человек решил, что мать его будущего ребенка достойна настоящей сказки, и взял на себя все заботы по организации свадьбы.
Напомним, что 23-летний Арсений Шульгин — младший сын певицы Валерии от первого брака с продюсером Александром Шульгиным. Лиана и Арсений поженились в 2020 году. 1 января 2021 года у пары родилась дочь Селин.
Валерия и отчим Арсения Иосиф Пригожин души не чают во внучке и называют ее настоящим подарком судьбы.
Фото: Instagram