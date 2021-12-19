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Невестка Валерии призналась, почему вышла замуж беременной

22-летняя Лиана Шульгина вышла замуж за сына певицы Валерии, находясь на четвертом месяце беременности. Многие были уверены, что именно это стало причиной неожиданной свадьбы влюбленных. Но невестка известной артистки впервые рассказала, как все было на самом деле.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лиана и Арсений Шульгины с дочерью Селин

Фото: @lianashulginaa/Instagram

Лиана ответила на вопрос подписчика в своем Instagram-аккаунте о том, почему решение о свадьбе было принято именно во время ее беременности.

Оказывается, влюбленные еще заранее планировали торжество, но из-за пандемии решили его перенести. И ребенок для пары был важнее штампа в паспорте. «Когда мы были на отдыхе, уже обсуждали свадьбу. После приезда началась пандемия. Через несколько месяцев решили: хотим ребенка! У нас получилось», — призналась блогер.

Instagram stories Лианы Шульгиной

Instagram stories Лианы Шульгиной

Фото: @lianashulginaa/Instagram

Во время беременности Селин Лиана чувствовала себя плохо и не могла думать о планировании свадьбы. Шульгина даже просила Арсения на какое-то время забыть об этом и расписаться через год, но молодой человек решил, что мать его будущего ребенка достойна настоящей сказки, и взял на себя все заботы по организации свадьбы.

Напомним, что 23-летний Арсений Шульгин — младший сын певицы Валерии от первого брака с продюсером Александром Шульгиным. Лиана и Арсений поженились в 2020 году. 1 января 2021 года у пары родилась дочь Селин.

Валерия и отчим Арсения Иосиф Пригожин души не чают во внучке и называют ее настоящим подарком судьбы.

Фото: Instagram

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