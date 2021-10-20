Иосиф Пригожин трогательно рассказал о воспитании внучки: «Она изменила наш мир»

Пригожин отметил, что Селин пока еще не произнесла первое слово, но уже делает свои первые в жизни шаги, от чего они с Валерией в восторге: «Мы кайфуем».

Продюсер не уверен, что внучка пойдет по стопам ее звездной бабушки и станет представительницей какой-либо творческой профессии. Иосиф отметил, что это будет исключительно ее выбором. «Время покажет, кем она вырастет. Это ее выбор, ее решение. Любое ее решение мы будем уважать», — добавил счастливый дедушка.

Напомним, что Иосиф Пригожин является третьим супругом певицы Валерии. От второго мужа, композитора и продюсера Александра Шульгина, артистка родила троих детей: Анну, Артемия и Арсения.