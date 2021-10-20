Иосиф Пригожин трогательно рассказал о воспитании внучки: «Она изменила наш мир»
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Фото: @prigozhin_iosif/Instagram
Селин — дочь младшего сына Валерии 22-летнего Арсения и его супруги Лианы. Девочка родилась 1 января 2021 года.
Певица и ее супруг Иосиф Пригожин помогают молодым родителям в воспитании ребенка и стараются как можно больше времени уделять своей первой внучке. «Мы счастливы, она изменила наш мир», — рассказал Иосиф.
Пригожин отметил, что Селин пока еще не произнесла первое слово, но уже делает свои первые в жизни шаги, от чего они с Валерией в восторге: «Мы кайфуем».
Продюсер не уверен, что внучка пойдет по стопам ее звездной бабушки и станет представительницей какой-либо творческой профессии. Иосиф отметил, что это будет исключительно ее выбором. «Время покажет, кем она вырастет. Это ее выбор, ее решение. Любое ее решение мы будем уважать», — добавил счастливый дедушка.
Напомним, что Иосиф Пригожин является третьим супругом певицы Валерии. От второго мужа, композитора и продюсера Александра Шульгина, артистка родила троих детей: Анну, Артемия и Арсения.
Фото и видео: Instagram