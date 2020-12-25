Невестка Валерии поделилась нежными фото с прогулки с любимым: «Какие красивые»

Лиана Шульгина, которая совсем скоро станет мамой, опубликовала в своем Instagram очень нежные и теплые кадры с прогулки со своим мужем Арсением, сыном певицы Валерии.

Стильно одетая Лиана не скрывает, а наоборот, подчеркивает округлившийся животик в светлом обтягивающем платье.

«В этот прекрасный праздник независимо от вероисповедания хочется поздравить всех с Рождеством! Желаю всем жить в мире и согласии, душевного умиротворения и спокойствия, тепла и чистой любви. Пусть Рождественская звезда всегда освещает вам путь», — подписала фотографии Лиана.