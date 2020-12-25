Невестка Валерии поделилась нежными фото с прогулки с любимым: «Какие красивые»
Фото: www.instagram.com/lianashulginaa/?hl=ru
Лиана Шульгина, которая совсем скоро станет мамой, опубликовала в своем Instagram очень нежные и теплые кадры с прогулки со своим мужем Арсением, сыном певицы Валерии.
Стильно одетая Лиана не скрывает, а наоборот, подчеркивает округлившийся животик в светлом обтягивающем платье.
«В этот прекрасный праздник независимо от вероисповедания хочется поздравить всех с Рождеством! Желаю всем жить в мире и согласии, душевного умиротворения и спокойствия, тепла и чистой любви. Пусть Рождественская звезда всегда освещает вам путь», — подписала фотографии Лиана.
Подписчики оценили стильные и уютные фотографии, в которых уже ощущается праздничная атмосфера:
«Вы прекрасная пара», «Лианочка, с праздником вашу всю семью)) И в скором времени лёгких родов», «Совсем легко одеты) прекрасно выглядите, беременность Вам к лицу, желаю прекрасных новогодних праздников», «Милые такие!», «Радости, счастья, благости, Вашему дому!», «Прекрасные! Вас тоже с этим замечательным праздником», «Какие вы красивые».
Ранее Лиана продемонстрировала округлившийся животик, но очень стройную при этом фигуру в элегантном белом платье с открытыми плечами.
Фото и видео: Instagram Лианы Шульгиной
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