Невестка Муравьевой попала в больницу с сотрясением мозга после нападения незнакомца
Супруга младшего из двух сыновей актрисы Ирины Муравьевой Вероника Эйдлин попала в больницу после нападения неизвестного мужчины. Незнакомец избил 31-летнюю невестку народной артистки в поселке элитного жилья Назарьево (расположен в Одинцовском районе Московской области). После этого девушке понадобилась помощь врачей.
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Фото: Instagram
Девушка получила сотрясение мозга, у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму. Также медики зафиксировали многочисленные ссадины, ушибы и гематомы на лице. В палате Эйдлин оставаться не стала: после получения помощи она уехала домой. О причинах инцидента не сообщается, в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Вероника Делион вышла замуж за Евгения Эйдлина 5 лет назад, у них есть сын Леонид. Недавно мальчику исполнилось 3,5 года. Также у Ирины Муравьевой есть старший сын, которого зовут Даниил, он также женат. Обоих наследников Ирина Муравьева родила, будучи замужем за режиссером Леонидом Эйдлиным. В 2014 году он скончался.
Ранее мы писали, что 7-летний сын певца Стаса Пьехи попал к врачам после избиения. Травмы мальчик получил в результате конфликта бывшей супруги исполнителя с ее соседкой.
Фото и видео: Instagram; East News
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