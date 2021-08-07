Невестка Муравьевой попала в больницу с сотрясением мозга после нападения незнакомца

Девушка получила сотрясение мозга, у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму. Также медики зафиксировали многочисленные ссадины, ушибы и гематомы на лице. В палате Эйдлин оставаться не стала: после получения помощи она уехала домой. О причинах инцидента не сообщается, в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Вероника Делион вышла замуж за Евгения Эйдлина 5 лет назад, у них есть сын Леонид. Недавно мальчику исполнилось 3,5 года. Также у Ирины Муравьевой есть старший сын, которого зовут Даниил, он также женат. Обоих наследников Ирина Муравьева родила, будучи замужем за режиссером Леонидом Эйдлиным. В 2014 году он скончался.

Ранее мы писали, что 7-летний сын певца Стаса Пьехи попал к врачам после избиения. Травмы мальчик получил в результате конфликта бывшей супруги исполнителя с ее соседкой.