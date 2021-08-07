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Невестка Муравьевой попала в больницу с сотрясением мозга после нападения незнакомца

Актриса Вероника Эйдлин пострадала в результате инцидента в элитном поселке, где она проживает вместе с супругом — младшим сыном народной артистки РФ Ирины Муравьевой. 31-летняя невестка звезды «Карнавала» получила многочисленные травмы, в том числе у нее диагностировали сотрясение мозга. В происшествии разбираются правоохранители, которые устанавливают личность нападавшего. По словам Эйдлин, мужчина не был ей знаком.
Невестка Муравьевой попала в больницу с сотрясением мозга после нападения незнакомца

Супруга младшего из двух сыновей актрисы Ирины Муравьевой Вероника Эйдлин попала в больницу после нападения неизвестного мужчины. Незнакомец избил 31-летнюю невестку народной артистки в поселке элитного жилья Назарьево (расположен в Одинцовском районе Московской области). После этого девушке понадобилась помощь врачей.

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я выбрал вместо рекламы.
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Невестка Ирины Муравьевой Вероника Эйдлин

Фото: Instagram

Как уточняет РЕН-ТВ, у Вероники Эйдлин диагностировали ряд травм.

Девушка получила сотрясение мозга, у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму. Также медики зафиксировали многочисленные ссадины, ушибы и гематомы на лице. В палате Эйдлин оставаться не стала: после получения помощи она уехала домой. О причинах инцидента не сообщается, в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Вероника Делион вышла замуж за Евгения Эйдлина 5 лет назад, у них есть сын Леонид. Недавно мальчику исполнилось 3,5 года. Также у Ирины Муравьевой есть старший сын, которого зовут Даниил, он также женат. Обоих наследников Ирина Муравьева родила, будучи замужем за режиссером Леонидом Эйдлиным. В 2014 году он скончался.

Ранее мы писали, что 7-летний сын певца Стаса Пьехи попал к врачам после избиения. Травмы мальчик получил в результате конфликта бывшей супруги исполнителя с ее соседкой.

Фото и видео: Instagram; East News

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