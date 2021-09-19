Невестка Дробыша рассекретила пол четвертого ребенка: «Сказать, что рады — ничего не сказать»

«Сказать, что мы рады — ничего не сказать. Я плакала. Офигенный праздник был!!! Я так рада, что нас окружают такие интересные, наполненные люди. Мы счастливчики.️ Я в какой-то момент осознала, что сижу посреди целом когорты крутых профессионалов в самых разных областях. Что вокруг так громко и шумно, потому что все обсуждают, не останавливаясь что-то интересное и во всем хочется поучаствовать. Мне кажется, я без голоса сегодня. При этом все было так просто, по-домашнему, душевно», — поделилась впечатлениями от вечеринки baby shower Александра Гуркова.

Александра Гуркова рассекретила беременность в начале августа, отметив, что это только первый триместр. Очевидно, пополнение в звездной семье состоится в начале 2022-го.