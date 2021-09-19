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Невестка Дробыша рассекретила пол четвертого ребенка: «Сказать, что рады — ничего не сказать»

Участница четвертой «Фабрики звезд» и супруга старшего сына композитора Виктора Дробыша Александра Гуркова рассекретила пол будущего ребенка. В скором времени у музыканта появится еще одна внучка. В соцсетях 33-летняя певица и уже «трехкратная» мама разместила видео со своей реакцией и реакцией супруга — до этого пара и сама не знала, появится у них сын или дочь.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александра Гуркова с дочерью

Фото: Instagram

Финалистка «Фабрики звезд — 4» Александра Гуркова, которая приходится невесткой композитору Виктору Дробышу, перестала скрывать пол будущего ребенка. 33-летняя артистка и ее супруг, старший сын музыканта Валерий, с которым она воспитывает уже троих детей, до сих пор не знали, появится у них сын или дочь. Момент истины получился для обоих настолько эмоциональным, что пара решила поделиться им в соцсетях.

Как видно по цвету наполнения воздушного шара, через несколько месяцев у Виктора Дробыша появится еще одна внучка.

«Сказать, что мы рады — ничего не сказать. Я плакала. Офигенный праздник был!!! Я так рада, что нас окружают такие интересные, наполненные люди. Мы счастливчики.️ Я в какой-то момент осознала, что сижу посреди целом когорты крутых профессионалов в самых разных областях. Что вокруг так громко и шумно, потому что все обсуждают, не останавливаясь что-то интересное и во всем хочется поучаствовать. Мне кажется, я без голоса сегодня. При этом все было так просто, по-домашнему, душевно», — поделилась впечатлениями от вечеринки baby shower Александра Гуркова.

Александра Гуркова рассекретила беременность в начале августа, отметив, что это только первый триместр. Очевидно, пополнение в звездной семье состоится в начале 2022-го.

Фото и видео: @sashaholidaymusic, @vdrobysh/Instagram