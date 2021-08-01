Невестка Виктора Дробыша рассекретила четвертую беременность
Композитор и продюсер Виктор Дробыш станет дедушкой в четвертый раз! Новостью о пополнении в его семье поделилась невестка артиста — супруга его старшего сына Валерия певица Александра Гуркова. К слову, двух внуков и внучку Виктора Дробыша родила тоже она, так что для Александры этот ребенок будет уже четвертым.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
В соцсетях девушка призналась, что беременность вышла незапланированной.
Александра Гуркова разместила на своей странице снимок с большим животом, отметив, что в этот раз ее фигура меняется стремительно, хотя срок еще небольшой.
«Чувствую себя довольно скверно. Хотя для меня первый триместр всегда был самым тяжелым периодом... Жизнь, конечно, удивительна. Настолько, что иногда без психолога и медитаций ее не потянуть», — поделилась Александра Гуркова с подписчиками.
Виктор Дробыш женат вторым браком. В первом союзе с поэтессой Еленой Стюф у него помимо Валерия родился и сын Иван, в этом году ему исполнится 22 года. В 2008-м Дробыш женился во второй раз. Супруга Татьяна родила ему дочь Лидию и сына Даниила, они являются погодками его старшего внука, 10-летнего Ивана.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram