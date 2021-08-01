Невестка Виктора Дробыша рассекретила четвертую беременность

«Чувствую себя довольно скверно. Хотя для меня первый триместр всегда был самым тяжелым периодом... Жизнь, конечно, удивительна. Настолько, что иногда без психолога и медитаций ее не потянуть», — поделилась Александра Гуркова с подписчиками.

Виктор Дробыш женат вторым браком. В первом союзе с поэтессой Еленой Стюф у него помимо Валерия родился и сын Иван, в этом году ему исполнится 22 года. В 2008-м Дробыш женился во второй раз. Супруга Татьяна родила ему дочь Лидию и сына Даниила, они являются погодками его старшего внука, 10-летнего Ивана.