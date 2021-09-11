Невеста звезды сериалов Антона Батырева поделилась секретами ухода за кожей лица

Далее следует маска, которая помогает увлажнить кожу. Анна призналась, что по привычке наносит ее пальцами, а не спонжем или кистью. Сняв ее с помощью ватных дисков и обычной теплой воды, Савельева использует дневной крем с солнцезащитным элементом. В конце ролика девушка призвала подписчиц не забывать заботится о себе.

Антон Батырев и Анна Савельева начали встречаться в 2020 году вскоре после четвертого развода актера. До этого он чуть менее года состоял в браке с актрисой Евгенией Лозой. Во время интервью Борису Корчевникову для программы «Судьба человека» Батырев назвал Савельеву невестой. Пока сведений о том, что пара поженилась, не поступало.