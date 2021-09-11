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Невеста звезды сериалов Антона Батырева поделилась секретами ухода за кожей лица

Анна Савельева показала, из чего состоит ее ежедневный уход за кожей лица. 24-летняя возлюбленная звезды сериалов «Пятницкий», «Мститель» и «Семейное счастье» пользуется всего четырьмя средствами, однако, как утверждает девушка, делает это каждый день. На своей странице в соцсети Анна опубликовала соответствующий ролик.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Савельева и Антон Батырев

Фото: Instagram

Невеста актера Антона Батырева Анна Савельева рассказала подписчикам, что в свои 24 года она каждое утро ухаживает за кожей лица с помощью четырех косметических средств. Ролик об этом она опубликовала на своей странице в соцсетях. Анна уточнила, что сначала очищает кожу с помощью мицеллярной воды и геля с минералами.

Далее следует маска, которая помогает увлажнить кожу. Анна призналась, что по привычке наносит ее пальцами, а не спонжем или кистью. Сняв ее с помощью ватных дисков и обычной теплой воды, Савельева использует дневной крем с солнцезащитным элементом. В конце ролика девушка призвала подписчиц не забывать заботится о себе.

Антон Батырев и Анна Савельева начали встречаться в 2020 году вскоре после четвертого развода актера. До этого он чуть менее года состоял в браке с актрисой Евгенией Лозой. Во время интервью Борису Корчевникову для программы «Судьба человека» Батырев назвал Савельеву невестой. Пока сведений о том, что пара поженилась, не поступало.

Фото и видео: @b.a.t.o.n,@sav__anna1/Instagram