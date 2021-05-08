Новую девушку Антона Батырева назвали копией Евгении Лозы
Фото: Instagram/@b.a.t.o.n
Батырев и Лоза поженились в августе 2019 года. Поклонникам пара казалась идеальной, но уже весной 2020 года грянул развод. Несмотря на то, что Лоза редко комментирует личную жизнь, недавно она призналась, что это был тяжелый период. Лоза рассказала, что люди редко интересуются причиной заключения брака, а вот мотивы его расторжения вызывают бурю из догадок, споров и любопытства.
«Спешу разочаровать: у меня не будет громких заявлений. Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаемся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно», - добавила она.
Сейчас актриса не разговаривает с бывшим возлюбленным. Она добавила, что еще не встретила мужчину своей жизни. А вот Батырев почти сразу завел новые отношения. Его избранницей является девушка по имени Анна.
Поклонники Батырева считают, что новая девушка звезды очень похожа на его бывшую. Самой Анне не нравится сравнение с актрисой, о чем она говорит в комментариях. «Вы адекватная? Зачем мне это писать? Сходите к окулисту!» - отметила в одном из комментариев девушка.
Фото: Instagram/@b.a.t.o.n, Instagram/@loza_jenya
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