Новую девушку Антона Батырева назвали копией Евгении Лозы

«Спешу разочаровать: у меня не будет громких заявлений. Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаемся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно», - добавила она.

Сейчас актриса не разговаривает с бывшим возлюбленным. Она добавила, что еще не встретила мужчину своей жизни. А вот Батырев почти сразу завел новые отношения. Его избранницей является девушка по имени Анна.

Поклонники Батырева считают, что новая девушка звезды очень похожа на его бывшую. Самой Анне не нравится сравнение с актрисой, о чем она говорит в комментариях. «Вы адекватная? Зачем мне это писать? Сходите к окулисту!» - отметила в одном из комментариев девушка.