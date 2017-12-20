36-летняя актриса Меган Маркл решила не терять времени зря?

Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл сыграют свадьбу. По всей видимости, пара решила долго не ждать и заняться вопросом появления наследников уже сейчас. иностранные СМИ нашли доказательства: возлюбленная принца готовится стать мамой!

Среди гостей Меган на недавнем мероприятии стала известный доктор Мелани Браун, специализирующаяся на подготовке к беременности. Женщины обращаются к ней за специальным меню, сообщает Woman’s Day.