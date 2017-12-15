Кенсингтонский дворец объявил точную дату свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Несколько минут назад в официальных аккаунтах Кенсингтонского дворца появилась точная дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Пара поженится 19 мая!

«Его Королевское Высочество Принц Генри Уэльский и Мисс Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года. Это сообщение дополняет предыдущее подтверждение месяца свадьбы и ее места — капелле Святого Георгия в Виндзорском замке», — сообщается в официальном заявлении.

Как сообщалось ранее, ради торжества актриса сменит веру. «Ее величество королева Елизавета II дала на это свое разрешение, а королевский двор полностью оплатит свадьбу», — передавали инсайдеры.