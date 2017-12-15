Это официально! Принц Гарри и Меган Маркл сообщили точную дату свадьбы
Кенсингтонский дворец объявил точную дату свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.
Несколько минут назад в официальных аккаунтах Кенсингтонского дворца появилась точная дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Пара поженится 19 мая!
«Его Королевское Высочество Принц Генри Уэльский и Мисс Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года. Это сообщение дополняет предыдущее подтверждение месяца свадьбы и ее места — капелле Святого Георгия в Виндзорском замке», — сообщается в официальном заявлении.
Как сообщалось ранее, ради торжества актриса сменит веру. «Ее величество королева Елизавета II дала на это свое разрешение, а королевский двор полностью оплатит свадьбу», — передавали инсайдеры.
Сегодня этот союз подробно прокомментировала нумеролог Ольга Перцева. Цифры говорят, что для Меган Маркл характерны выплески гнева, когда она говорит буквально все, что приходит на ум, и ее слова могут больно ранить партнера. При этом в паре нет энергетического конфликта.
«Несмотря на терпение Гарри (а терпеть он способен долго), если он сорвется, не исключены очень горячие ссоры. Но до такого конфликта еще нужно довести, и, несмотря на темпераментность обоих партнеров, у них все же хорошие шансы на семейное счастье», — цитирует портал WMJ.ru