Невеста Константина Ивлева призналась, чем соблазнил ее телеведущий
Фото: Instagram
Недавно отметившая 29-летие Лера Куденкова, ставшая известной после начала романа с телеведущим Константином Ивлевым, решила пообщаться с подписчиками. Девушка выбрала несколько наиболее интересных вопросов, и ответила на них в сторис. Большинство фоловеров, конечно, заинтересовались ее отношениями с ведущим шоу «Адская кухня» и «На ножах». Ведь незадолго до романа с Куденковой 46-летний Ивлев развелся с супругой после длительного брака.
У Леры поинтересовались, что же привлекло ее в «Шефе». «Х — харизма», — была лаконична невеста Ивлева. Также она ответила на вопрос о параметрах и цвете волос. Ее рост составляет 170 сантиметров, а вес — 57 килограммов. Валерия призналась, что цвет ее волос неродной, она красит свои локоны.
О новом романе Константина Ивлева стало известно в марте. Тогда его супруга подала на развод после 22 лет брака. В этом союзе у них родилось двое детей. Ивлев уже познакомил их с избранницей. Его старший сын часто сопровождает пару во время походов на футбол.
Фото: Instagram
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