Невеста Константина Ивлева призналась, чем соблазнил ее телеведущий

У Леры поинтересовались, что же привлекло ее в «Шефе». «Х — харизма», — была лаконична невеста Ивлева. Также она ответила на вопрос о параметрах и цвете волос. Ее рост составляет 170 сантиметров, а вес — 57 килограммов. Валерия призналась, что цвет ее волос неродной, она красит свои локоны.

О новом романе Константина Ивлева стало известно в марте. Тогда его супруга подала на развод после 22 лет брака. В этом союзе у них родилось двое детей. Ивлев уже познакомил их с избранницей. Его старший сын часто сопровождает пару во время походов на футбол.