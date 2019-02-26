«Неудачный ракурс и одежда»: Анастасия Решетова оправдалась за «беременные» фото, но фанаты ей не поверили

«Беременная))», «Беременняшка», «Такая красивая тут», «Красотка! Шикарные формы», «Беременность вам идет», — пишут фолловеры.

«Уважаемые, перестаньте писать мне про беременность. Неужели вы думаете, что я бы выставляла фото где видно живот когда срок небольшой? Это лишь неудачный ракурс и одежда», — ответила модель.

«Такая фотка, что и вправду подумала что беременна», «Красотка!!!! На предыдущем фото тоже видно живот. Но это прекрасно! Удачи тебе», «Беременная, конечно. Везде либо не видно живота, либо рукой прикрывает (это свойственно беременным - "неосознанный" жест)», «По фоткам уже видно беременность, что еще скрывать?», «Беременяшка наша», «По-любому беременна!!)) Поздравляю», «Беременная отвечаю», «А хоть и в положении. Не обязательно об этом и говорить. Это личное...», — продолжают настаивать подписчики.