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«Неудачный ракурс и одежда»: Анастасия Решетова оправдалась за «беременные» фото, но фанаты ей не поверили

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Архивное фото Анастасии Решетовой

Фото: Instagram Анастасии Решетовой
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23-летнюю невесту Тимати снова заподозрили в беременности, но она все отрицает.

Слухи о беременности 23-летней модели Анастасии Решетовой ходят не первый месяц. Предложение руки и сердца, которое она получила от Тимати, вселило уверенность в особо нетерпеливых поклонников, которые хотят как можно скорее увидеть наследнка или наследницу пары. Фотографии, которые публикует Настя в последнее время, спровоцировали очередную волну предположений.

«Беременная))», «Беременняшка», «Такая красивая тут», «Красотка! Шикарные формы», «Беременность вам идет», — пишут фолловеры.

«Уважаемые, перестаньте писать мне про беременность. Неужели вы думаете, что я бы выставляла фото где видно живот когда срок небольшой? Это лишь неудачный ракурс и одежда», — ответила модель.

«Такая фотка, что и вправду подумала что беременна», «Красотка!!!! На предыдущем фото тоже видно живот. Но это прекрасно! Удачи тебе», «Беременная, конечно. Везде либо не видно живота, либо рукой прикрывает (это свойственно беременным - "неосознанный" жест)», «По фоткам уже видно беременность, что еще скрывать?», «Беременяшка наша», «По-любому беременна!!)) Поздравляю», «Беременная отвечаю», «А хоть и в положении. Не обязательно об этом и говорить. Это личное...», — продолжают настаивать подписчики.

А как считаете вы?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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