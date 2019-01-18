«Половинка и половинка»: Анастасия Решетова снова спровоцировала слухи о беременности

Сразу после Нового года, который Тимати и Анастасия Решетова отметили в самом романтичном городе планеты Париже, пара отправилась отдыхать на теплые острова вместе с дочерью рэпера Алисой. На днях модель решила поделиться красивым совместным снимком с бойфрендом (некоторые поклонники полагают, что в Париже влюбленные обручились), что делает довольно редко, и одновременно подогрела слухи о том, что они с Тимати скоро станут родителями.

«Половинка + половинка = целое)», — загадочно подписала Анастасия снимок, на котором Тимати обнимает ее за талию и держит руки на животе, тем самым и спровоцировав разговоры о беременности девушки.