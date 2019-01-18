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«Половинка и половинка»: Анастасия Решетова снова спровоцировала слухи о беременности

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Тимати и Анастасия Решетова

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22-летняя возлюбленная рэпера Тимати намекнула на свое интересное положение.

Сразу после Нового года, который Тимати и Анастасия Решетова отметили в самом романтичном городе планеты Париже, пара отправилась отдыхать на теплые острова вместе с дочерью рэпера Алисой. На днях модель решила поделиться красивым совместным снимком с бойфрендом (некоторые поклонники полагают, что в Париже влюбленные обручились), что делает довольно редко, и одновременно подогрела слухи о том, что они с Тимати скоро станут родителями.

«Половинка + половинка = целое)», — загадочно подписала Анастасия снимок, на котором Тимати обнимает ее за талию и держит руки на животе, тем самым и спровоцировав разговоры о беременности девушки.

Напомним, осенью прошлого года Решетова уже намекала на свою готовность стать мамой. «Мечтаю о четырех детях. Первым должен быть мальчик. Может быть, это будет скоро. Когда решусь на этот шаг, не знаю, мне надо реализовать все свои проекты», — сообщила Решетова. Тогда же модель якобы видели в центре планирования семьи, но на один из комментариев Анастасия ответила, что поклонники, вероятно, ошиблись, и видели не ее. «Сейчас на первый взгляд все девушки похожи», — написала она, но позже удалила свое высказывание.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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