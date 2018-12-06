Увеличившаяся грудь Виктории Лопыревой обрадовала ее фанатов: «Беременность Вам к лицу»

«Знойная женщина», «Вот это красота, грудь выше всех похвал», «Виктория, беременность Вам к лицу», «Намеки присуще каждой женщине. По интсраграмму у любой можно проследить : влюбилась, развелась и тд», «Викуля, вы точно не родили в тайне от поклонников? У Вас грудь как у кормящей мамы», «Еще не родила, но скоро! Скрывает», «Викуля в декабре рожает)», — обсуждают поклонники.

Видеоролики из Stories модели лишь раззадоривают сплетников: