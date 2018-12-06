Увеличившаяся грудь Виктории Лопыревой обрадовала ее фанатов: «Беременность Вам к лицу»

В последнее время Виктория Лопырева все чаще выбирает просторные наряды и тщательно выбирает ракурсы. Звезда беременна, уверены подписчики ее блога. Некоторые предполагают, что роды случатся совсем скоро — в декабре. Фотография, которую опубликовала модель в своем блоге, несказанно порадовала поклонников. На снимке грудь модели выглядит намного более пышной, чем они привыкли.
«Знойная женщина», «Вот это красота, грудь выше всех похвал», «Виктория, беременность Вам к лицу», «Намеки присуще каждой женщине. По интсраграмму у любой можно проследить : влюбилась, развелась и тд», «Викуля, вы точно не родили в тайне от поклонников? У Вас грудь как у кормящей мамы», «Еще не родила, но скоро! Скрывает», «Викуля в декабре рожает)», — обсуждают поклонники.
Видеоролики из Stories модели лишь раззадоривают сплетников:
Виктория не комментирует слухи о своей беременности. А как кажется вам, правы сплетники?
Текст: Роза Ветрова
Фото: instagram