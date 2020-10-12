Неудачный брак и кинопровалы: как сложилась судьба Ольги Машной после фильма «Гардемарины, вперед!»

Ольга Машная попала в кино случайно: ее родители не были связаны с кинематографом, как это бывает у многих знаменитостей. Хрупкую девочку с огромными глазами заметила на улице ассистент режиссера Эмилия Бельская. Со временем она стала не просто наставницей Оли в профессии, но и ее крестной матерью, фактически заменив девочке родную мать.

Машная переехала жить к Бельской и однажды спросила: «Можно ты станешь моей мамой?». «Я давала ей все, что давала и своему родному сыну — всю любовь и заботу», — расскажет позже Бельская.

А в это время настоящие родители Ольги трудились строителями. «Они много работали. Если бы можно было бы отмотать время назад, конечно, я бы дала им другую жизнь», — скажет позже Машная. Но жизнь сложилась так, что со временем она стала называть родную мать по имени отчеству.