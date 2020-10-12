Неудачный брак и кинопровалы: как сложилась судьба Ольги Машной после фильма «Гардемарины, вперед!»
Фото: Кадр фильма
Ольга Машная попала в кино случайно: ее родители не были связаны с кинематографом, как это бывает у многих знаменитостей. Хрупкую девочку с огромными глазами заметила на улице ассистент режиссера Эмилия Бельская. Со временем она стала не просто наставницей Оли в профессии, но и ее крестной матерью, фактически заменив девочке родную мать.
Машная переехала жить к Бельской и однажды спросила: «Можно ты станешь моей мамой?». «Я давала ей все, что давала и своему родному сыну — всю любовь и заботу», — расскажет позже Бельская.
А в это время настоящие родители Ольги трудились строителями. «Они много работали. Если бы можно было бы отмотать время назад, конечно, я бы дала им другую жизнь», — скажет позже Машная. Но жизнь сложилась так, что со временем она стала называть родную мать по имени отчеству.
Фото: Кадр фильма
Первую роль в кино Машная сыграла в 12 лет — в фильме «Первые радости». Ее партнерами по съемочной площадке стали Ирина Печерникова, Юрий Демич и другие звезды советского кино.
Вскоре последовали съемки в таких фильмах, как «Адам женится на Еве» (1980), «Все наоборот» (снялась с юным Михаилом Ефремовым) и «В начале игры» (1981), «Слезы капали», «Васса» и «Никудышная» (1982), «Пацаны» (1983). Съемки шли одни за другими. Примечательно, что все фильмы, в которых сыграла молодая Ольга Машная получили высокие рейтинги критиков и любовь зрителей.
Фото: Кадр фильма
В «Пацанах» Ольга играла, когда ей было 19 лет. На съемках она познакомилась с первым мужем — известным актером и писателем Валерия Приемыховым.
Фото: Kinopoisk.ru
«В перерыве между съемками я подсела к нему в автобусе и попала в электрическое поле, поняла, что пропала», — вспоминала Машная свое первое впечатление от будущего супруга, который был старше нее на 21 год.
Фото: Кадр программы
Брак с Приемыховым продлился всего четыре года. «Мы постоянно общались. Не знаю, почему все говорили, что он был закрытым человеком. Я чувствовала себя с ним защищенной. Он был таким мужчиной-мужчиной, которых теперь не хватает. Но разные обстоятельства, и я была слишком молодой... Я была не готова», — рассказывала о причинах расставания Ольга.
Спасением после разрыва с супругом для актрисы стало участие в фильме Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!».
После исполнения роли Софьи — возлюбленной Алеши Корсака, которого играл Дмитрий Харатьян — к Машной пришла всенародная любовь.
Но, как это часто бывает, актриса стала заложницей одной роли. Несмотря на всю популярность, Ольга со временем возненавидела Софью. «Она стала для меня консервной банкой. Я в глазах окружающих должна была быть все время с кудряшками и веселой, как Софья. А я актриса, мне хотелось другого», — признавалась позже Машная.
После участия в проекте Светланы Дружининой в карьере Ольги было еще много ролей, но уже не все фильмы становились такими качественными и популярными, как раньше. Но справедливости ради отметим, что в фильмографии Машной того периода есть пара картин с высокими рейтингами: «Не сошлись характерами» 1989 года, где она сыграла с Александром Лазаревым, и «Зверобой» 1990 года.
В 1991 году Машная возвращается к съемкам у Дружининой в фильме «Виват, гардемарины» и второй раз выходит замуж. В этот раз ее супругом стал певчий хора Алексей Тарасов. И это союз стал скоротечным и неудачным. Ольга рассказывает о нем вскользь, отмечая: «Мы не остались друзьями, но и врагами не стали».
Официально брак длился четыре года, как и в первом случае, но фактически распался раньше: Алексей уехал жить в Германию. Но в союзе с ним Машная в 1992 году родила единственного ребенка — сына, о котором так долго мечтала. «С рождением сына я стала интересней», — скажет позже она.
Фото: Кадр программы
И, если материнская роль удавалась Машной в начале 1990-х блестяще, то ее творческая жизнь не была уже такой выдающейся. Она снималась в картинах, которые можно назвать настоящими кинопровалами. Из того времени лишь два фильма получили заслуженные оценки: «Орел и решка», «Кто, если не мы».
В начале двухтысячных Ольга Машная появлялась в эпизодических ролях в фильмах, названия которых уже никто и не вспомнит.
Правда, в 2012-м она снялась в популярном сериале «Склифосовский», а годом позже — в «Обнимая небо», получивших зрительские симпатии.
Летом 2018 года Светлана Дружинина приступила к съемкам продолжения своего киношлягера, фильму «Гардемарины — 4». Здесь полюбившиеся всем герои предстают уже в зрелом возрасте. Появится на экранах и Софья Ольга Машная.
Выход фильма заявлен на 2020 год (но пандемия может внести свои корректировки), в это же время должна состояться и премьера картины с участием Машной «Нужна невеста с проживанием».
Ольга Машная в последние годы — постоянная участница популярных телепроектов. Она даже становилась героиней программы, в которой делают пластические операции. Но об этом она вспоминает со смущением. Играет Ольга и в театре.
И, несмотря на то, что Машная снялась в 75 фильмах, многие из которых вошли в золотой фонд советской кинематографии, а многие и провалились, поклонники актрисы с нетерпением ждут ее нового появления в роли Софьи.
Фото и видео: Instagram Светланы Дружининой и фильма «Гардемарины — 4», кадры фильмов и программы «Наедине со всеми», Russian Look/ Global Look press, Kinopoisk.r
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