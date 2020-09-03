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«На сердце не жаловалась»: стали известны подробности внезапной смерти Ирины Печерниковой

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Ирина Печерникова в программе «Судьба человека», 2018 год

Фото: Кадр программы

Звезда фильмов «Доживем до понедельника», «Два капитана» и других умерла у себя дома 1 сентября.

Звезда советского кино Ирина Печерникова ушла из жизни за день до своего 75-летия. В последние годы актриса вела уединенный образ жизни в Ярославской области, но изредка продолжала сниматься. Свидетелем ее кончины стала подруга Нина Давыдова, с которой Печерникова жила в уеднинении, сообщает «Комсомольская правда».

«Все случилось внезапно.Мы сидели на крыльце, мастерили поделки из дерева. В половине девятого отправились ужинать. И за столом Ирина упала. К приезду скорой она была уже мертва», — вспомнила Нина Давыдова тот вечер.

Подруга актрисы рассказала, что, как стало известно из результатов экспертизы, у Печерниковой случился инфаркт. «На сердце она никогда не жаловалась. Лечилась от онкологии, регулярно проверялась», — продолжила рассказ Давыдова.

Ирина Печерникова

Фото: Kinopoisk.ru

Всесоюзная слава пришла к Ирине Печерниковой в 23 года после съемок в фильме «Доживем до понедельника». К тому времени это была ее уже третья роль в кино. Она также играла в таких фильмах, как «Два капитана», «Вариант "Омега"», «Дневники журнала Печорина» и многих других. Актриса служила в Ленкоме, театре им. Маяковского, Малом академическом театре.

Ирина Печерникова до 75-летия не дожила всего день. По словам ее подруги, отмечать юбилей пышно не планировали, телевидение тоже не проявило к дате особого интереса.

Фото и видео: East News, Kinopoisk.ru, кадры фильмов и программы «Судьба человека», «Доживем до понедельника»

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