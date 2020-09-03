«На сердце не жаловалась»: стали известны подробности внезапной смерти Ирины Печерниковой

Звезда советского кино Ирина Печерникова ушла из жизни за день до своего 75-летия. В последние годы актриса вела уединенный образ жизни в Ярославской области, но изредка продолжала сниматься. Свидетелем ее кончины стала подруга Нина Давыдова, с которой Печерникова жила в уеднинении, сообщает «Комсомольская правда».

«Все случилось внезапно.Мы сидели на крыльце, мастерили поделки из дерева. В половине девятого отправились ужинать. И за столом Ирина упала. К приезду скорой она была уже мертва», — вспомнила Нина Давыдова тот вечер.

Подруга актрисы рассказала, что, как стало известно из результатов экспертизы, у Печерниковой случился инфаркт. «На сердце она никогда не жаловалась. Лечилась от онкологии, регулярно проверялась», — продолжила рассказ Давыдова.