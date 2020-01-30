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«Нет слов, чтобы описать нашу боль»: вдова Коби Брайанта впервые высказалась о гибели мужа и дочери

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Коби и Ванесса Брайант

Фото: EAST NEWS

Ванесса Брайант поблагодарила миллионы людей по всему миру за молитвы и слова поддержки в нелегкое для ее семьи время.

Вдова разбившегося на вертолете баскетболиста Коби Брайанта Ванесса впервые после смерти мужа и дочери впервые высказалась об их гибели. Ванесса поблагодарила всех за молитвы и поддержку, отметив, что семья нуждается в них.

«Мои девочки и я благодарим миллионы людей за поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за все молитвы, мы нуждаемся в них. Мы опустошены внезапной потерей моего обожаемого мужа Коби — удивительного отца наших детей и мое прекрасной, милой Джианны — любящей, вдумчивой и замечательной дочери и сестры Натальи, Бьянки и Капри.

Мы также переживаем за семьи, которые потеряли своих близких в воскресенье, и мы разделяем их горе.

Сейчас не хватает слов, чтобы описать нашу боль. Мне приятно знать, что Кобе и Джиджи оба знали, что их так любят. Мы невероятно счастливы, что они были в нашей жизни. Я хотела бы, чтобы они были с нами навсегда», — написала в Instagram Ванесса Брайант.

«Невозможно представить жизнь без них. Но мы просыпаемся каждый день, пытаясь продолжать жить, потому что Коби и наша малышка Джиджи освещают наш путь. Наша любовь к ним бесконечна, ее невозможно измерить. Я так хочу обнять их, поцеловать и благословить. Хочу, чтобы они были с нами навсегда», — продолжила Ванесса.

Вдова спортсмена попросила проявить уважение к семье и не беспокоить их, чтобы была возможность свыкнуться с новой реальностью.

«Большое спасибо за то, что вы поддерживаете нас в своих молитвах и за любовь к Коби, Джиджи, Наталье, Бьянке, Капри и ко мне», — завершила вдова.

Фото: Instagram

Напомним, один из лучших игроков НБА за всю историю баскетбола 41-летний Коби Брайант разбился на вертолете 26 января 2020 года. С ним была 13-летняя дочь Джианна.

Фото и видео: Instagram, East News

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