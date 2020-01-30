«Нет слов, чтобы описать нашу боль»: вдова Коби Брайанта впервые высказалась о гибели мужа и дочери

«Мои девочки и я благодарим миллионы людей за поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за все молитвы, мы нуждаемся в них. Мы опустошены внезапной потерей моего обожаемого мужа Коби — удивительного отца наших детей и мое прекрасной, милой Джианны — любящей, вдумчивой и замечательной дочери и сестры Натальи, Бьянки и Капри.

Мы также переживаем за семьи, которые потеряли своих близких в воскресенье, и мы разделяем их горе.

Сейчас не хватает слов, чтобы описать нашу боль. Мне приятно знать, что Кобе и Джиджи оба знали, что их так любят. Мы невероятно счастливы, что они были в нашей жизни. Я хотела бы, чтобы они были с нами навсегда», — написала в Instagram Ванесса Брайант.